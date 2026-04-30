Στο 17,1% διαμορφώθηκε το ποσοστό των ατόμων που βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Κύπρο το 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Ο αριθμός των ατόμων που επηρεάζονται ανήλθε σε 167.000, αυξημένος κατά περίπου 3.000 σε σύγκριση με το 2024, παρότι το ποσοστό παρέμεινε αμετάβλητο.

Ανά φύλο, σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού βρίσκονταν περίπου 75.000 άνδρες, ποσοστό 15,5%, και 93.000 γυναίκες, ποσοστό 18,7%.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2025, 92,7 εκατ. άνθρωποι, δηλαδή το 20,9% του πληθυσμού, βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Το ποσοστό μειώθηκε οριακά από 21% το 2024.

Σύμφωνα με τη Eurostat, τα άτομα αυτά ζουν σε νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν τουλάχιστον έναν από τρεις παράγοντες: κίνδυνο φτώχειας, σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση ή πολύ χαμηλή ένταση εργασίας.

Τα υψηλότερα ποσοστά στην ΕΕ καταγράφηκαν στη Βουλγαρία με 29%, στην Ελλάδα με 27,5% και στη Ρουμανία με 27,4%.

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στην Τσεχία με 11,5%, στην Πολωνία με 15% και στη Σλοβενία με 15,5%.

ΚΥΠΕ