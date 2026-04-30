Παραδίδεται σήμερα το απόγευμα το πόρισμα για το «Κράτος Μαφία» και από εβδομάδας αναμένονται οι πρώτες ανακοινώσεις.

Οι τρεις από τους τέσσερις λειτουργούς επιθεώρησης, Χαρίλαος Χρυσάνθου, Ορέστης Νικήτα και Ανδρέας Ευθυμίου, λίγο μετά το μεσημέρι θα μεταβούν στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς και θα παραδώσουν το πολυσέλιδο πόρισμα έκτασης εκατοντάδων σελίδων για την έρευνά τους σε σχέση με τα όσα καταλογίζει ο ερευνητής/συγγραφέας, Μακάριος Δρουσιώτης.

Επικεφαλής της ομάδας των ερευνητών είναι η Αυστραλή Γκαμπριέλ Λουίζ ΜακΙντάιρ, η οποία, όμως, διαμένει στο εξωτερικό και δεν ήταν δυνατή στο παρόν στάδιο η μετάβασή της στην Κύπρο. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της έρευνας και των ακροάσεων ήταν παρούσα, αφού ταξίδευε διαρκώς στο νησί μας και συμμετείχε στη διαδικασία λήψης μαρτυριών.

Επιπλέον, όλη αυτή την περίοδο που μεσολάβησε από την ολοκλήρωση των ακροάσεων της υπόθεσης η τετραμελής ομάδα των λειτουργών επιθεώρησης έστελνε ανά κεφάλαιο τα ευρήματά της (από το καλοκαίρι του 2025). Αυτό, λοιπόν, που θα παραδοθεί σήμερα θα είναι η ολοκληρωμένη εκδοχή του πορίσματος, δηλαδή, η τελική δεσμευτική έκθεσή της με τα ευρήματά τους.

Πληροφορίες του philenews αναφέρουν ότι αρχές της εβδομάδας, κατά πιθανότητα την Τρίτη, η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς θα προβεί σε ανακοίνωση λεπτομερειών για το πόρισμα. Θα δώσει στη δημοσιότητα στοιχεία που θα αφορούν τον αριθμό προσώπων που κατέθεσαν, τις ακροάσεις και άλλα στοιχεία για το ερευνητικό έργο που έγινε όλο αυτό τον καιρό.

Αντικείμενο των ακροάσεων ήταν τα όσα κατέγραψε ο συγγραφέας/ερευνητής για τα τεκταινόμενα στην Κύπρο μετά το διαζύγιό του Ρώσου ολιγάρχη, Ντιμίτρι Ριμπολόβλεφ. Ο Δρουσιώτης είχε αναφερθεί στον φερόμενο ρόλο μεγάλου δικηγορικού γραφείου και τη σχέση του με τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, σε αξιοπερίεργες διεργασίες της Βουλής για τροποποίηση νομοθεσίας, δικαστικές αποφάσεις από τις οποίες ευνοήθηκε ο ολιγάρχης και μεταφορές κεφαλαίων.

Ο Αναστασιάδης με δημόσιες γραπτές τοποθετήσεις του, αλλά και σε συνεντεύξεις του έχει απορρίψει κατηγορηματικά τα όσα του χρεώνονται, ενώ κινήθηκε νομικά κατά του ερευνητή/συγγραφέα.