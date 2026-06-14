Σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12, Ισραηλινοί αξιωματούχοι που βρίσκονται σε επικοινωνία με την Ουάσιγκτον εκτιμούν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί σύντομα να ανακοινώσει αντάλλαγμα προς το Ιράν, με στόχο να αποτραπούν αντίποινα της Τεχεράνης κατά του Ισραήλ για την επίθεση στη Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

Οι αξιωματούχοι προσέθεσαν ότι δεν είναι ακόμη σαφές ποια θα είναι αυτή η παραχώρηση ή το κίνητρο, αλλά την περιέγραψαν ως το επίκεντρο των εντατικών προσπαθειών που καταβάλλει επί του παρόντος η κυβέρνηση Τραμπ, καθώς επιδιώκει να υπογράψει συμφωνία με το Ιράν τις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με το Channel 12, το Ιράν απέρριψε την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών και σκοπεύει να απαντήσει σύντομα στην ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό.

Πηγή: skai.gr