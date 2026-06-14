Τις ευχές του για τα γενέθλια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σήμερα γίνεται 80 ετών, μετέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου.

«Φέτος τα γενέθλιά σου έρχονται σε μια ευοίωνη στιγμή», έγραψε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ευχόμενος στον αμερικανό πρόεδρο «δύναμη και σθένος» που θα οδηγήσει την Αμερική προς ένα λαμπρό μέλλον ειρήνης μέσω της ισχύος».

Ο Νετανιάχου πρόσθεσε επίσης ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ θα οδηγήσουν τη συμμαχία τους όλο και ψηλότερα.

Happy birthday Mr. @POTUS,

Happy birthday Donald.



This year your birthday comes at an auspicious time.



America celebrates 250 years of freedom –

a great nation built on liberty and faith.



I wish you continued strength and vigor as you lead America towards a bright future of… pic.twitter.com/PEU1hwSSub — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) June 14, 2026

«Χρόνια πολλά Ντόναλντ. Φέτος τα γενέθλιά σου συμπίπτουν με μια ευοίωνη συγκυρία. Η Αμερική γιορτάζει 250 χρόνια ελευθερίας – ένα μεγάλο έθνος που οικοδομήθηκε πάνω στην ελευθερία και την πίστη. Σου εύχομαι συνεχή δύναμη και σθένος καθώς οδηγείς την Αμερική προς ένα λαμπρό μέλλον ειρήνης μέσω της ισχύος, και καθώς συνεχίζουμε να φέρνουμε τη συμμαχία ΗΠΑ-Ισραήλ σε ακόμη μεγαλύτερα ύψη» έγραψε ο Νετανιάχου.

Οι ευχές Νετανιάχου, έρχονται μετά από δημοσίευμα του Axios νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι ο Τραμπ προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι εάν το Ισραήλ επαναλάβει τον πόλεμο με το Ιράν, η χώρα θα πολεμήσει μόνη της.

«Είπα, “Μπίμπι, καλύτερα να είσαι προσεκτικός, αλλιώς θα είσαι μόνος σου πολύ σύντομα”», μετέδωσε ο ανταποκριτής του Axios Μπαράκ Ραβίντ, μεαφέροντας τα λόγια του Τραμπ στον Νετανιάχου.

Το Axios επίσης μεταφέροντας μια έντονη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών την περασμένη εβδομάδα, κατά την οποία σύμφωνα με το μέσο, ο Τραμπ φέρεται να αποκάλεσε «τρελό» τον Νετανιάχου. Κανένας από τους δύο ηγέτες δεν διέψευσε το δημοσίευμα.

cnn.gr