Λίγο πριν ταξιδέψουν και οι δύο για τη Γαλλία, όπου θα λάβουν μέρος στη σύνοδο της G7 που θα διεξαχθεί στο Εβιάν, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχαν σήμερα τηλεφωνική συνομιλία η οποία επικεντρώθηκε στο ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία.

Πέρα από τις ευχές για τα 80α γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ, που είναι σήμερα, ο Ζελένσκι ευχαρίστησε για την υποστήριξη που παρέχουν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία και το πολεμικό υλικό, από τα αντιαρματικά Javelin στα αντιαεροπορικά Patriot.

Έχουμε μερικές καλές ιδέες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην προώθηση της ειρήνης και στην προστασία της ζωής, γράφει ακόμη.

Σε ανάρτησή του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι γράφει ότι «μόλις είχα μια εξαιρετική συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ

I have just had a great conversation with @POTUS. I congratulated President Trump on his birthday, and we have had quite a detailed discussion about many key things – peace, surely, was among them. I wished President Trump every success, above all in his work to end Russia’s war… pic.twitter.com/VKqPh80olB June 14, 2026

» Έδωσα συγχαρητήρια στον πρόεδρο Τραμπ για τα γενέθλιά του και είχαμε μια αρκετά λεπτομερή συζήτηση για πολλά σημαντικά θέματα – η ειρήνη, φυσικά, ήταν ένα από αυτά. Ευχήθηκα στον πρόεδρο Τραμπ κάθε επιτυχία, πάνω απ’ όλα στο έργο του για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Τον ευχαρίστησα επίσης για όλη την υποστήριξη που παρέχει η Αμερική στην Ουκρανία, και είναι σημαντικό να θυμόμαστε με ευγνωμοσύνη κάθε βήμα αυτής της υποστήριξης – από τα Javelin έως τα Patriot.

» Συζητήσαμε για θέματα που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επίτευξη ειρήνης τώρα, και ενημέρωσα τον πρόεδρο για τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο της μάχης και για το πώς έχει ενισχυθεί η θέση μας.

» Συμφωνήσαμε ότι θα συζητήσουμε περαιτέρω κατά τη συνάντησή μας στη Σύνοδο Κορυφής της G7. Έχουμε μερικές καλές ιδέες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην προώθηση της ειρήνης και στην προστασία της ζωής. Ευχαριστώ!»

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα παρευρεθούν την Τρίτη στην ίδια συνάντηση εργασίας της συνόδου κορυφής της G7 στη Γαλλία.

Οι δύο ηγέτες «θα μπορούσαν κάλλιστα να συναντηθούν στο περιθώριο» της συνάντησης εργασίας της Τρίτης, ανέφερε το Σάββατο υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, ενώ τόνισε ότι μια επίσημη διμερής συνάντηση δεν βρίσκεται στην ατζέντα του Αμερικανού προέδρου.

protothema.gr