Τουλάχιστον έξι Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσαν αξιωματούχοι των υπηρεσιών υγείας.

Καθώς οι διαμεσολαβητές εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη διάσωση της εκεχειρίας που επιτεύχθηκε με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, οι εχθροπραξίες στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζονται.

Γιατροί δήλωσαν ότι τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από μία αεροπορική επιδρομή των Ισραηλινών κοντά στο νοσοκομείο, Al-Yeman Al-Saeed Hospital στον καταυλισμό προσφύγων Τζαμπάλια στα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας.

Ακόμα δύο σκοτώθηκαν σε ξεχωριστά περιστατικά με πυροβολισμούς, νότια, στην Χαν Γιουνίς και στην πόλη της Γάζας, πάντα σύμφωνα με τους γιατρούς.

ΑΠΕ – ΜΠΕ