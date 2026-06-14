Η Αυστραλία μπήκε ως… αουτσάιντερ στο ματς απέναντι στην Τουρκία, αλλά στο τέλος ήταν εκείνη η οποία γεύτηκε την χαρά των τριών βαθμών. Τα «καγκουρό» πανηγύρισαν μια σπουδαία και απόλυτα αποτελεσματική νίκη με 2-0 απέναντι στην Τουρκία, σε ένα ματς όπου δέχθηκε έντονη πίεση στο μεγαλύτερο μέρος του δεύτερου ημιχρόνου, αλλά κατάφερε να «χτυπήσει» δύο φορές στην κόντρα και να διαχειριστεί ιδανικά το προβάδισμά της μέχρι το τελικό σφύριγμα.

Στις εξέδρες, πάντως, το παιχνίδι είχε και μια ξεχωριστή παρουσία που τράβηξε τα βλέμματα. Ο Νετζντέτ Ολτσέρμαν, γνωστός στο ποδοσφαιρικό κοινό ως «Udi Neco», βρέθηκε για ακόμη μία φορά στο πλευρό της Τουρκίας, δίνοντας τον δικό του παλμό στην κερκίδα. Πρόκειται για μια από τις πιο χαρακτηριστικές φιγούρες των Τούρκων φιλάθλων, ένθερμος οπαδός της Μπεσίκτας και ενεργό μέλος της ποδοσφαιρικής της κοινότητας ως σύνεδρος του συλλόγου.

Udi Neco olarak bilinen meşhur Beşiktaş taraftarı, Türkiye'mize destek için tribünlerdeki yerini aldı. 🇹🇷 pic.twitter.com/HaxcDarSXN June 14, 2026

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