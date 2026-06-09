Το Μουντιάλ, η μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου, είναι έτοιμο να χαρίσει μοναδικές στιγμές στους ποδοσφαιρόφιλους σε όλο τον πλανήτη. Το ενδιαφέρον βρίσκεται στα ύψη. Ποια ομάδα θα τερματίσει πρώτη σε καθένα από τους 12 ομίλους; Ποιες ομάδες θα φτάσουν στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026; Ποια ομάδα θα κατακτήσει το βαρύτιμο τρόπαιο; Θα υπάρξει ομάδα έκπληξη; Ποιος ποδοσφαιριστής θα βγει πρώτος σκόρερ;

Δοκιμάστε τις ποδοσφαιρικές γνώσεις σας, απαντώντας στο σημερινό Φιλε–poll.

Το philenews και το Goal προχωρούν μαζί με την εταιρεία ερευνών Prime Market Research & Consulting Ltd σε διαδικτυακή έρευνα κοινής γνώμης για να καταγράψει απόψεις.

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