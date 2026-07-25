Δύο άτομα σκοτώθηκαν όταν το μικρό, τουριστικό αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη στη στέγη ενός σπιτιού, στη βορειοδυτική Γερμανία, ανακοίνωσε η αστυνομία.
Το ελαφρύ αεροπλάνο κατέπεσε το πρωί σε κατοικημένη περιοχή του Γκάντερκεζέε, κοντά στο Όλντενμπουργκ, διαπερνώντας την κεραμοσκεπή ενός σπιτιού.
Η αστυνομία, που αρχικά έκανε λόγο για έναν νεκρό και έναν αγνοούμενο, επιβεβαίωσε το βράδυ ότι σκοτώθηκαν και οι δύο επιβαίνοντες, δύο άνδρες ηλικίας 65 και 77 ετών από τη Βρέμη.
Έρευνες για τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους
Ο αρχηγός της αστυνομίας του Ντέλμενχορστ είπε ότι αφού ολοκληρώθηκε η «μακρά και περίπλοκη» έρευνα στα συντρίμμια, διαπιστώθηκε ότι οι νεκροί ήταν δύο. Το κατεστραμμένο αεροσκάφος απομακρύνθηκε και οι ένοικοι του σπιτιού επέστρεψαν στην κατοικία τους.
Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.