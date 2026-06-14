Από διοργάνωση σε διοργάνωση, όχι μόνο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου -ΦΙΦΑ- αυξάνει τα έσοδά της, υπερβαίνοντας ακόμα και αυτά που η ίδια προϋπολογίζει στους ετήσιους προϋπολογισμούς της.

Το ίδιο θα συμβεί και φέτος. Ήδη η FIFA έχει αναθεωρήσει τον προϋπολογισμό της για το 2026, αλλά και τον προϋπολογισμό της περιόδου 2023-2026, καθώς αναμένει πλέον σημαντικά αυξημένα έσοδα.

Η ομοσπονδία διαβεβαιώνει μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ότι αντιστοίχως αναθεωρούνται και οι προϋπολογισμοί δαπανών, ώστε στις ομοσπονδίες – μέλη της να καταλήξουν τελικά περισσότερα κονδύλια από αυτά που είχαν καθοριστεί αρχικά. Πρωτοφανή έσοδα για τις ομοσπονδίες, τα χαρακτηρίζει η FIFA.

Σε γενικές γραμμές, η ομοσπονδία τονίζει πως η συντριπτική πλειοψηφία των δισεκατομμυρίων που εισπράττει κάθε χρόνο επανεπενδύονται στο ποδόσφαιρο. Αν αυτό γίνεται ορθολογικά και αποδοτικά, είναι προς αξιολόγηση.

Άλλα δύο δισ. δολάρια

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα ipt.fifa.com, ο προϋπολογισμός της πανίσχυρης FIFA για τον κύκλο 2023-2026 χρειάστηκε να αναθεωρηθεί. Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, η ομοσπονδία αναμένει έσοδα ρεκόρ, ύψους 13.000 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για την περίοδο 2023-26, από τα οποία τα 9 δισεκατομμύρια δολάρια αφορούν τα έσοδα από το Παγκόσμιο Κύπελλο που είναι σε εξέλιξη στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.

Ενδεικτικά η ομοσπονδία επισημαίνει πως τα αναθεωρημένα έσοδα της περιόδου 2023-26 θα είναι αυξημένα κατά 72% σε σύγκριση με τα έσοδα που επιτεύχθηκαν στον προηγούμενο κύκλο (2019-22). Σε σύγκριση με τον αρχικό προϋπολογισμό (2023-2026) που εγκρίθηκε από το Κογκρέσο της FIFA τον Μάρτιο του 2023, ο προϋπολογισμός εσόδων της τρέχουσας περιόδου είναι αυξημένος κατά δύο δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Η ομοσπονδία επισημαίνει σε περίοπτη θέση ότι ο προϋπολογισμός επενδύσεών της για την περίοδο 2023-2026 έχει αυξηθεί σε ανάλογο βαθμό με τον προϋπολογισμό εσόδων, φτάνοντας συνολικά τα 12.9 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, έναντι αναμενόμενων εσόδων ύψους 13 δισ.

Για το 2026 η FIFA αναμένει συνολικά έσοδα 8.9 διεκατομμυρίων δολαρίων, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων θα προέλθει από το Μουντιάλ. Από τηλεοπτικά δικαιώματα τηλεοπτικής θα αντληθεί το 44% (σχεδόν 4 δισ. δολάρια) των συνολικών αναμενόμενων εσόδων και ακολουθούν τα δικαιώματα φιλοξενίας και πώλησης εισιτηρίων (34%) και τα δικαιώματα μάρκετινγκ (20%).

Το λειτουργικό κόστος της ομοσπονδίας για τη διοργάνωση του φετινού Μουντιάλ υπολογίστηκε από τη FIFA στα 3,8 δισ. δολάρια. Μια σημαντική διαφορά που υπάρχει μεταξύ αυτής της διοργάνωσης και άλλων που προηγήθηκαν αφορά τα γήπεδα στα οποία θα γίνουν οι αγώνες και στις τρεις χώρες: Είναι όλα γήπεδα που υπήρχαν και χρησιμοποιούνταν και πέρασαν από εκτεταμένη ανακαίνιση. Κανένα από τα γήπεδα του Μουντιάλ ’26 δεν έχει κατασκευαστεί ειδικά γι’ αυτό τον σκοπό.

Πόσο χρήμα θα δημιουργήσει το Μουντιάλ;

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου υπολογίζει πως η διοργάνωση θα δημιουργήσει οικονομική δραστηριότητα περίπου 9 δισ. δολάρια σε ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικό, με το μεγαλύτερο όφελος να συγκεκτρώνεται στις περιοχές Νέας Υόρκης-Νιου Τζέρσεϊ (3,3 δισ. δολάρια). Για τον Καναδά υπολογίζεται οικονομική δραστηριότητα με όφελος 2,7 δισ. δολάρια Καναδά και για το Μεξικό περίπου 1 δισ. δολάρια.

Όμως, οι Financial Times περιλαμβάνουν στο ρεπορτάζ τους εκτιμήσεις οικονομολόγων, σύμφωνα με τις οποίες αμφισβητείται το ύψος αυτού του οφέλους.

Οι οικονομολόγοι που μίλησαν στους Financial Times υποστηρίζουν ότι οι διοργανωτές τέτοιων μεγάλων εκδηλώσεων συχνά υπερεκτιμούν τον αριθμό επισκεπτών, τις νέες δαπάνες που πραγματικά δημιουργούνται στην οικονομία και τα μακροπρόθεσμα οφέλη για τις πόλεις.

Ιστορικό ρεκόρ εσόδων και στο στοίχημα

Το Παγκόσμιο Κύπελλο ’26 αναμένεται να είναι το μεγαλύτερο στοιχηματικό γεγονός όλων των εποχών, με προβλεπόμενα στοιχήματα αξίας άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε όλο τον κόσμο, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του BBC.

Το πρακτορείο υπολογίζει, αξιοποιώντας πηγές από τον κλάδο του στοιχήματος, ότι οι παίκτες στοιχημάτων εκτιμάται πως θα καταθέτουν στοιχήματα αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων ανά αγώνα (συνολικά οι αγώνες θα είναι 104, οι περισσότεροι από κάθε προηγούμενο Μουντιάλ), σύμφωνα ειδικότερα με πρόβλεψη της εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Macquarie.

Το αναμενόμενο συνολικό ποσό των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα ήταν μια σημαντική αύξηση από τα 35 δισεκατομμύρια δολάρια σε στοιχήματα που τοποθετήθηκαν κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022, το οποίο διεξήχθη στο Κατάρ.

Ομάδες ευαισθητοποίησης για τα τυχερά παιχνίδια προειδοποίησαν μέσω του BBC ότι μεγάλο ποσοστό παικτών χάνουν χρήματα μακροπρόθεσμα και ότι όσοι στοιχηματίζουν κατά τη διάρκεια ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου κινδυνεύουν να ενθαρρυνθούν να δοκιμάσουν πιο εθιστικές μορφές στοιχημάτων.

Ο αναλυτής της Macquarie, Chad Benyon, δήλωσε ότι η αναμενόμενη αύξηση των εσόδων από τυχερά παιχνίδια οφείλεται κυρίως στην αύξηση του αριθμού των ομάδων στο φετινό τουρνουά, από 32 σε 48. Ως αποτέλεσμα, θα υπάρξουν 104 αγώνες στο πρόγραμμα των έξι εβδομάδων, σε σύγκριση με τους 64 που διεξήχθησαν στο Κατάρ το 2022.

Οι ευνοϊκές χρονικές ζώνες σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό θα ενισχύσουν την παγκόσμια τηλεθέαση, πρόσθεσε ο κ. Μπενιόν, αυξάνοντας και τη ζήτηση στοιχήματος μεταξύ των παικτών στην Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική και την Αφρική.

Ένας άλλος παράγοντας που συμβάλλει στην αύξηση του στοιχήματος για την τρέχουσα διοργάνωση είναι η αυξανόμενη αγορά αθλητικών στοιχημάτων στις ΗΠΑ, με περίπου το 65% του πληθυσμού να μπορεί πλέον να στοιχηματίζει σε αθλήματα, από 40% που ήταν το 2022.