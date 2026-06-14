Καλοκαιρινές μπόρες σημειώνονται σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, ενώ σε ισχύ είναι κίτρινη προειδοποίηση μέχρι τις 18:00 το απόγευμα.

Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφονται, σημειώνονται έντονες βροχοπτώσεις κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

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Συνεχίζουν οι ασταθές καιρικές συνθήκες

Συνεχίζουν οι ασταθείς καιρικές συνθήκες στο νησί μας, αφού και σήμερα αναμένονται κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, σε περιοχές στα νοτιοανατολικά του νησιού και στο εσωτερικό, με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία να εκδίδει κίτρινη προειδοποίηση.

⚠️Προειδοποίηση Για Καταιγίδες.



Συνεχίζουν οι ασταθείς καιρικές συνθήκες στο νησί μας, αφού και σήμερα αναμένονται κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, σε περιοχές στα νοτιοανατολικά του νησιού και στο εσωτερικό. pic.twitter.com/9dlTJE1Ecd — CYMET (@CyMeteorology) June 14, 2026

Η προειδοποίηση τέθηκε σε ισχύ από τις 11 μέχρι τις 6 το απόγευμα και αφορά μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες στα ορεινά, περιοχές στα νοτιοανατολικά αλλά και το εσωτερικό. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι, ενώ η επίταση της βροχής δυνατό τοπικά να ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά την ώρα.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

Ασθενής χαμηλή πίεση και ασταθής αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή.

Το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά αλλά και σε περιοχές στο εσωτερικό και τα νοτιοανατολικά. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί και τοπικά ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη.

Απόψε ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ιδιαίτερα στα παράλια. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως σε περιοχές στο εσωτερικό και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα στα νότια και τα ανατολικά θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα δυτικά και τα βόρεια θα παραμείνει μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και γύρω στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, μετά την διάλυση της αραιής ομίχλης και της χαμηλής νέφωσης, ο καιρός θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος. Σταδιακά όμως κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά αλλά και σε περιοχές στο εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νότιοι ως νοτιοδυτικοί ασθενείς, 3 μποφόρ, και σταδιακά νοτιοδυτικοί ως δυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα νότια, και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 28 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κατά το τριήμερο για να κυμανθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.