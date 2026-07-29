Τη δραματική μάχη που δίνουν χιλιάδες πυροσβέστες με τις μεγάλες πυρκαγιές που μαίνονται εδώ και ημέρες στη Γαλλία καταγράφει βίντεο από κάμερα τοποθετημένη στο κράνος ενός μέλους των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Στα πλάνα αποτυπώνεται η προσπάθεια τριών πυροσβεστών να ανακόψουν ένα πύρινο μέτωπο που υψώνεται μπροστά τους μέσα στο δάσος. Οι πυροσβέστες γονατίζουν απέναντι στις φλόγες, κρατώντας τη μάνικα, ενώ η ρίψη νερού καταφέρνει προσωρινά να περιορίσει την ορμή της φωτιάς.

Την ίδια ώρα, ο πυροσβέστης που καταγράφει τις εικόνες εντοπίζει μικρότερη εστία και καλεί τους συναδέλφους του να την κατασβέσουν προτού εξελιχθεί σε νέα απειλή.

A firefighter deployed to the Gironde fires in France on Monday showed the intense reality on the ground as he filmed his perspective using Meta glasses.



The footage gives a glimpse into the severity of the wildfires in France.https://t.co/VXKubFShy9 pic.twitter.com/K0CGiMOFsf — Sky News (@SkyNews) July 28, 2026

Αγωνία για τον επερχόμενο καύσωνα

Η μεγάλη δασική πυρκαγιά στη Ζιρόντ, η οποία από τις 22 Ιουλίου έχει κάψει περίπου 420.000 στρέμματα, παρέμενε υπό έλεγχο το πρωί της Τετάρτης, έπειτα από δεύτερη διαδοχική ήρεμη νύχτα, σύμφωνα με τη νομαρχία της περιοχής.

Αρκετές αναζωπυρώσεις αντιμετωπίστηκαν άμεσα κατά τη διάρκεια της νύχτας, κυρίως στην περιοχή Αρές, κοντά στη λεκάνη του Αρκασόν, στο Τομπλ και πλησίον του στρατοπέδου Σουζ, στρατιωτικής βάσης που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 15 χιλιομέτρων από το αεροδρόμιο Μπορντό-Μερινιάκ.

Η καμένη έκταση δεν έχει αυξηθεί, ωστόσο οι καιρικές συνθήκες παραμένουν δυσμενείς. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει έως και τους 41 βαθμούς Κελσίου στην ενδοχώρα και τους 38 βαθμούς στις παράκτιες περιοχές, ενώ προβλέπονται ξηροί άνεμοι με ριπές έως και 45 χιλιόμετρα την ώρα.

⚠️ Incendie en cours en #Gironde | Point de situation du mercredi 29 juillet à 06h00 :



▫️ La nuit a été calme, le feu est ce matin toujours stabilisé avec plusieurs reprises de feu traitées rapidement cette nuit (notamment sur le Camp de Souge / Arès / Le Temple) ;

▫️ La surface… pic.twitter.com/02dAVmJu61 — Préfète de la Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde (@PrefAquitaine33) July 29, 2026

«Είναι σαν να πέρασε ο πόλεμος»

Στον δήμο Λε Πορζ, οι φλόγες κατέστρεψαν ολοσχερώς 183 κατοικίες.

«Μόνο σε αυτόν τον δρόμο υπάρχουν 4,5 χιλιόμετρα με καμένα σπίτια», δήλωσε ο δήμαρχος της περιοχής, Ζακ Λεγκράν, περιγράφοντας το μέγεθος της καταστροφής.

«Δεν έχω λόγια. Είναι σαν να έχει περάσει ο πόλεμος», ανέφερε στο RMC.

Οι κάτοικοι των πληγεισών περιοχών δεν έχουν ακόμη τη δυνατότητα να επιστρέψουν στα σπίτια τους, προκειμένου να διαπιστώσουν από κοντά την έκταση των ζημιών.

«Δεν υπάρχει πια τίποτα που να μπορεί να γίνει. Εδώ χτίσαμε τα πάντα, εδώ ζήσαμε και πιστεύαμε ότι θα συνεχίζαμε να ζούμε για πολλά ακόμη χρόνια. Εδώ βρίσκονταν οι φωτογραφίες μας, τα προσωπικά μας αντικείμενα και όσα μας άφησαν οι γονείς μας. Χάνεται μια ολόκληρη ζωή», ανέφεραν κάτοικοι της περιοχής, των οποίων τα σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Incendie en Gironde: des sinistrés découvrent leurs habitations ravagées au Porge pic.twitter.com/m3vtefdhdT — BFM (@BFMTV) July 29, 2026

protothema.gr