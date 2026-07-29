Σε κατάσταση συναγερμού παραμένουν Γαλλία και Ισπανία, καθώς οι μεγάλες πυρκαγιές στη νοτιοδυτική Ευρώπη συνεχίζουν να εξαπλώνονται με τη βοήθεια ισχυρών ανέμων και νέου κύματος καύσωνα. Στη Γαλλία, οι Αρχές απομάκρυναν προληπτικά περίπου 4.000 παραθεριστές από το Λακανό, στις ακτές του Ατλαντικού, ενώ οι φλόγες πλησιάζουν στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στο Μπορντό.

Οι πυρκαγιές έχουν ήδη αποτεφρώσει περί τα 1.030.000 στρέμματα δασικής έκτασης γύρω από το Μπορντό, έχουν κάνει στάχτη 240 κατοικίες και έχουν αναγκάσει περισσότερους από 220.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Tant de souffrances à travers le monde. Mes pensées vont à l'Espagne, à la France et à toutes les communautés touchées. 🤍 #Incendie pic.twitter.com/0TmOEWxgpZ July 29, 2026

Συναγερμός κοντά σε στρατόπεδο με πυρομαχικά

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε η εκδήλωση νέας μεγάλης εστίας κοντά στο στρατόπεδο Camp de Souge, περίπου 25 χιλιόμετρα από το κέντρο του Μπορντό.

Το στρατόπεδο φιλοξενεί το 13ο Σύνταγμα Αλεξιπτωτιστών Δραγόνων του γαλλικού στρατού και θεωρείται περιοχή υψηλού κινδύνου, καθώς στο υπέδαφός του υπάρχουν θαμμένα, μη εκραγέντα πυρομαχικά από δεκαετίες στρατιωτικών ασκήσεων.

Le Camp militaire de Souge contre les flammes

Les bulldozers de l’armée mobilisés afin de créer des pare-feux

Mardi après-midi les incendies ont repris en Gironde après un petit répit…#incendiesGironde pic.twitter.com/tVf99E9VWI July 28, 2026

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, οι πυρκαγιές εξαπλώθηκαν ταχύτατα μέσα στα πευκοδάση που περιβάλλουν τη στρατιωτική εγκατάσταση, κινητοποιώντας ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair, δύο Dash, τρία Air Tractor, δύο ελικόπτερα, καθώς και μεταγωγικό A400M, το οποίο χρησιμοποιείται για τη ρίψη επιβραδυντικού υγρού στις φλόγες.

Καύσωνας απειλεί να αναζωπυρώσει τις πυρκαγιές

Παρότι οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι το βασικό μέτωπο έχει προσωρινά σταθεροποιηθεί, καταγράφηκαν τουλάχιστον 14 αναζωπυρώσεις, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ξηροί άνεμοι θα δυσκολέψουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστών.

Οι τοπικές Αρχές εκφράζουν φόβους ότι η νέα θερμή εισβολή μπορεί να οδηγήσει σε νέες εκκενώσεις οικισμών τις επόμενες ώρες.

Παράλληλα, η γαλλική κυβέρνηση συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη για τις οικονομικές επιπτώσεις της καταστροφής, καθώς εκτιμάται ότι περίπου 130.000 εργαζόμενοι αδυνατούν να επιστρέψουν στις θέσεις εργασίας τους εξαιτίας των πυρκαγιών.

Δραματική η κατάσταση και στην Ισπανία

Την ίδια ώρα, η Ισπανία εξακολουθεί να δοκιμάζεται από ένα από τα χειρότερα κύματα πυρκαγιών των τελευταίων δεκαετιών.

Αν και οι αρχές ήραν τις εντολές εκκένωσης σε αρκετούς δήμους δυτικά της Μαδρίτης, περίπου 60.000 άνθρωποι είχαν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ οι φλόγες έχουν αποτεφρώσει περίπου 770.000 στρέμματα.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, δηλώνοντας ότι «υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ», ωστόσο τοπικοί αξιωματούχοι προειδοποιούν πως η κατάσταση μπορεί να αλλάξει μέσα σε λίγες ώρες, καθώς από σήμερα Τετάρτη αναμένεται νέο κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες έως και 42 βαθμούς Κελσίου.

Συνολικά, σε Γαλλία και Ισπανία έχουν αποτεφρωθεί σχεδόν 1,8 εκατομμύρια στρέμματα, ενώ περισσότεροι από 360.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους, σε μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές που έχει γνωρίσει η νοτιοδυτική Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

ALERTA FORESTAL FRANCIA ESPAÑA

Los incendios en España y Francia ya se han fusionado en un solo MEGAINCENDIO.

Ya son más de 60 las ciudades que han sido evacuadas!! 🚨 🔥 pic.twitter.com/jpHif4FDm0 — TELE 3 (@tele3ec) July 29, 2026

iefimerida.gr