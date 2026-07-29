Δύο υποθέσεις κατοχής και διακίνησης αδασμολόγητων καπνικών προϊόντων διερεύνησε το Τμήμα Τελωνείων τις τελευταίες ημέρες σε Λεμεσό και Λευκωσία, με αποτέλεσμα την κατάσχεση μεγάλων ποσοτήτων τσιγάρων, θερμαινόμενων προϊόντων καπνού και καπνού για στριφτό τσιγάρο, καθώς και τη σύλληψη δύο προσώπων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων, στις 26 Ιουλίου λειτουργοί του Τελωνείου Λεμεσού ενημερώθηκαν από μέλη του ΟΠΕ για τον εντοπισμό ύποπτης ποσότητας καπνικών προϊόντων σε όχημα 64χρονου Ελληνοκύπριου στη Λεμεσό.

Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν 51 κούτες τσιγάρων, 83 κούτες θερμαινόμενων τσιγάρων και 1,7 κιλά καπνού για στριφτό τσιγάρο. Όπως διαπιστώθηκε από τους λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων, τα προϊόντα δεν έφεραν τη νόμιμη σήμανση για τις επιπτώσεις του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, ούτε το χαρακτηριστικό ασφαλείας και τον μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, στοιχεία που υποδεικνύουν ότι ήταν αδασμολόγητα.

Ο 64χρονος συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ τα καπνικά προϊόντα και το όχημά του κατασχέθηκαν. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτή πρότασή του για εξώδικο συμβιβασμό με την καταβολή €6.500, καθώς και επιπλέον €500 για την απόδοση του οχήματος. Τα κατασχεθέντα προϊόντα θα καταστραφούν σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία.

Σε δεύτερη επιχείρηση, στις 28 Ιουλίου, λειτουργοί του Τομέα Διερευνήσεων του Αρχιτελωνείου, έπειτα από αξιολόγηση πληροφοριών και με δικαστικό ένταλμα, πραγματοποίησαν έρευνες σε περίπτερο και στην οικία 53χρονου Ελληνοκύπριου στη Λευκωσία.

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν συνολικά 137 κούτες τσιγάρων, 17 κούτες θερμαινόμενων τσιγάρων και 6,5 κιλά καπνού για στριφτό τσιγάρο. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση διαπιστώθηκε ότι τα προϊόντα δεν έφεραν τις προβλεπόμενες σημάνσεις και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας, γεγονός που καταδεικνύει ότι ήταν αδασμολόγητα.

Ο 53χρονος συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα και τα καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, αφού αποδέχθηκε εξώδικο συμβιβασμό ύψους €12.000. Τα κατασχεθέντα καπνικά προϊόντα θα καταστραφούν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.