Δεν ξέρουμε τι άλλο περιμένουμε να συμβεί για να ληφθεί η αυτονόητη απόφαση για κλείσιμο του Πεδίου Βολής Καλού Χωριού. Η ολιγωρία βαραίνει πολλές κυβερνήσεις, που εδώ και δεκαετίες βάζουν στα συρτάρια τα αιτήματα των τοπικών Αρχών και των κατοίκων που δεινοπαθούν από τις εκρήξεις, αλλά κυρίως κινδυνεύουν. Η φωτιά της περασμένης Δευτέρας έφερε ξανά στην επιφάνεια και τα άλλα σοβαρά περιστατικά κατά τα οποία βλήματα εξοστρακίστηκαν και κατέληξαν κοντά σε σχολεία, σε γήπεδα και σπίτια. Για να μην θυμηθούμε και το ότι πριν από περίπου δύο δεκαετίες γυναίκες της περιοχής άπλωναν ρούχα και δίπλα τους έπεφταν σφαίρες ή τους έξι σοβαρούς τραυματισμούς την τελευταία τριετία από βλήματα που εξερράγησαν σε μονάδες ανακύκλωσης. Το γεγονός ότι δεν θρηνήσαμε ακόμη θύματα οφείλεται καθαρά στην τύχη. Ας μην περιμένουμε την τραγωδία για αποφάσεις, όσο δύσκολες κι αν είναι. Και για να μην λέμε μόνο τα κακά αξίζουν πολλά μπράβο στις ομάδες πυρόσβεσης και τους εθελοντές που έκαναν υπερπροσπάθεια και κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Ν.Χ