Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε σε αγώνα γυναικείου ποδοσφαίρου σάλας στη Βραζιλία, όταν ποδοσφαιρίστρια έκανε σκληρό τάκλιν σε αντίπαλό της και στη συνέχεια την κλώτσησε στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να τιμωρηθεί με πενταετή αποκλεισμό.

Μόνο που τα κόκκαλα του σπουδαίου Πορτογάλου θα… τρίζουν μ’ αυτά που συνέβησαν στην πόλη της Βραζιλίας στην πρεμιέρα του Δημοτικού πρωταθλήματος σάλας γυναικών όπου τέθηκαν αντιμέτωπες η As Resenhas και Projeto RDJ Esport Feminino.

Στις αρχές του Β’ ημιχρόνου και ενώ το σκορ ήταν 0-1 για την RDJ , μία αθλήτρια των φιλοξενούμενων προσπάθησε να βγει στην αντεπίθεση, αλλά δέχθηκε ένα σκληρό τάκλιν από αντίπαλο της.

Η μικρόσωμη αθλήτρια των γηπεδούχων, δεν αρκέστηκε στο σκληρό φάουλ, αλλά άγνωστο γιατί άρχισε να κλωτσά στο κεφάλι την πεσμένη αντίπαλο της! Κι όταν μια άλλη παίκτρια της RDJ προσπάθησε να την απομακρύνει, την γρονθοκόπησε πριν καταφέρουν να την σταματήσουν οι προπονητές της ομάδας της!

🚨 ABSURDO! No futsal feminino do Eusébio (CE), uma jogadora caiu após uma falta e, já no chão, levou chutes na cabeça. A confusão paralisou a partida e revoltou o público. A atleta agressora foi suspensa por 5 anos de todas as competições da Liga. pic.twitter.com/PTE2Z7QhtR — coringapolitico (@coringapolitico) July 25, 2026

Ο αγώνας διακόπηκε οριστικά από τους διαιτητές, ενώ οι δύο ποδοσφαιρίστριες που δέχθηκαν την επίθεση μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όπου ευτυχώς διαπιστώθηκε ότι δεν αντιμετώπιζαν κάποιο κίνδυνο και επέστρεψαν στα σπίτια τους.

Το σοκαριστικό περιστατικό οδηγήθηκε με συνοπτικές διαδικασίες στα αρμόδια όργανα της Λίγκας Εουζέμπιο και η απόφαση ήταν ο αποκλεισμός 5 ετών από οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα στην αθλήτρια που έκανε τις επιθέσεις, με την ομάδα της να αποβάλλεται από το πρωτάθλημα.

Ο πενταετής αποκλεισμός όσο υπερβολικός και αν φαντάζει για κάποιους, δεν είναι το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η αθλήτρια της As Resenhas καθώς η υπόθεση ερευνάται από την αστυνομία ως εγκληματική ενέργεια ( πρόκληση σωματικής βλάβης από πρόθεση) που μπορεί να την οδηγήσει στη φυλακή, ενώ θέση πήρε και η Εισαγγελία της πολιτείας Σεαρά (MPCE) με ανακοίνωση που ανέφερε τα εξής:

«Οι πράξεις βίας, οι οποίες κορυφώθηκαν με σωματικές επιθέσεις εναντίον δύο αθλητριών μέσα στο γήπεδο, προσβάλλουν τις αρχές του αθλητισμού και της σωματικής ακεραιότητας των αγωνιζομένων, απαιτώντας μια αυστηρή απάντηση από τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για την προστασία της έννομης τάξης και της ασφάλειας στις αθλητικές εκδηλώσεις. Η Εισαγγελία διερευνά τις συνθήκες της επίθεσης και την ενδεχόμενη ποινική ευθύνη της δράστριας, υιοθετώντας τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλιστεί η απόδοση δικαιοσύνης».

protothema.gr