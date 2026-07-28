Άγνωστοι δράστες αφαίρεσαν από το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στη Σαλαμιού ένα παλαιό μπρούτζινο μανουάλι βαρετού τύπου με ενσωματωμένο χρηματοκιβώτιο. Η κλοπή εκτιμάται ότι διαπράχθηκε κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 15 και 25 Ιουλίου, ενώ επισημαίνεται ότι το παρεκκλήσι παραμένει ανοικτό, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αναπαλαίωσης και αγιογράφησης.

Η κλοπή έχει καταγγελθεί στον Αστυνομικό Σταθμό Κουκλιών από τον Πρόεδρο της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, Σάββα Παπαδόπουλο, ο οποίος δήλωσε στον «Φ» ότι το συγκεκριμένο παρεκκλήσι είχε γίνει και στο παρελθόν στόχος διαρρηκτών. Πριν από περίπου 20 χρόνια, ανέφερε, είχαν κλαπεί τα ιστορικά βημόθυρα του ναού.

Ευτυχώς, είχαν φωτογραφηθεί και καταγραφεί, γεγονός που επιτρέπει τη συνεχή αναζήτησή τους μέσω της δημοσίευσης των φωτογραφιών τους σε εξειδικευμένες ιστοσελίδες, καταλόγους κλεμμένων εκκλησιαστικών κειμηλίων και διεθνή δίκτυα προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, είπε ο κ. Παπαδόπουλος. Η δημοσιοποίησή τους συνεχίζεται μέχρι σήμερα, ώστε, εάν εμφανιστούν σε ιδιωτική συλλογή, έκθεση, γκαλερί, κατάστημα έργων τέχνης ή δημοπρασία, να είναι δυνατή η αναγνώρισή τους και να κινηθούν οι διαδικασίες για τη διεκδίκηση και την επιστροφή τους.

Οι αρμόδιοι έχουν δώσει στη δημοσιότητα και φωτογραφίες του κλαπέντος μανουαλιού, ώστε να αναγνωριστεί άμεσα σε περίπτωση που επιχειρηθεί η πώλησή του ή η διάθεσή του στην αγορά έργων τέχνης ή παλαιών εκκλησιαστικών αντικειμένων. Παράλληλα, εκφράζεται έντονη ανησυχία ότι οι δράστες ενδέχεται να το καταστρέψουν ή να το αλλοιώσουν, προκειμένου να πωληθεί απλώς ως μπρούτζος προς ανακύκλωση, γεγονός που θα οδηγήσει στην οριστική απώλεια ενός ακόμη σημαντικού εκκλησιαστικού κειμηλίου, τόνισε ο Σάββας Παπαδόπουλος.

Το νέο αυτό περιστατικό, επεσήμανε, αναδεικνύει την ανάγκη αυστηρότερου ελέγχου της διακίνησης μεταλλικών αντικειμένων. Όπως σημείωσε, οι έμποροι μετάλλων και τα κέντρα ανακύκλωσης θα πρέπει να υποχρεούνται να τηρούν αναλυτικό αρχείο για κάθε αγορά μεταλλικών αντικειμένων, ακόμη και όταν αυτά έχουν ήδη τεμαχιστεί ή λιώσει, καταγράφοντας πλήρως τα στοιχεία του πωλητή και την προέλευση του υλικού. Η τήρηση τέτοιων στοιχείων θα προστατεύει τους ίδιους τους επαγγελματίες από τον κίνδυνο εμπλοκής σε υποθέσεις διακίνησης κλοπιμαίων, ενώ θα λειτουργεί αποτρεπτικά και στη διάθεση κλεμμένων αντικειμένων, διευκολύνοντας παράλληλα το έργο των διωκτικών αρχών.

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή απευθύνει θερμή έκκληση προς κάθε πολίτη, συλλέκτη, έμπορο έργων τέχνης ή μεταλλικών αντικειμένων, ο οποίος ενδέχεται να αναγνωρίσει το μανουάλι ή τα κλαπέντα βημόθυρα, να ενημερώσει άμεσα τις εκκλησιαστικές αρχές ή την Αστυνομία. Κάθε πληροφορία, όσο ασήμαντη και αν φαίνεται, μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τον εντοπισμό και την ανάκτηση των κλαπέντων εκκλησιαστικών κειμηλίων, συμβάλλοντας στην προστασία της πολιτιστικής και θρησκευτικής μας κληρονομιάς, κατέληξε ο Σάββας Παπαδόπουλος.