Το πρώτο του 24ωρο στο Μαϊάμι, ως παίκτης των Χιτ, παρουσίασε μέσα από βίντεο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Μετά από 13 χρόνια στους Μιλγουόκι Μπακς και μια γεμάτη διαδρομή στο NBA, ο «Greek Freak» γυρίζει σελίδα και ετοιμάζεται για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

Ξεχωριστή στιγμή στο βίντεο αποτέλεσε η επίσκεψή του έξω από το Kaseya Center, όπου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στάθηκε μπροστά από το άγαλμα του Ντουέιν Γουέιντ, ενός από τους μεγαλύτερους θρύλους στην ιστορία των Χιτ. Ο «Greek Freak» περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις της ομάδας, γνώρισε από κοντά τους ανθρώπους του οργανισμού όπως ο Έρικ Σπόελστρα και ο Πατ Ράιλι και πήρε μία πρώτη γεύση από το νέο του περιβάλλον.

Ακόμη, στο βίντεο καταγράφεται επίσης το ταξίδι του προς τη Φλόριντα, οι αντιδράσεις του καθώς διάβαζε τα χιλιάδες μηνύματα των φιλάθλων στα social media, αλλά και η άφιξή του στο Μαϊάμι, συνοδευόμενος από τον εκπρόσωπό του, Γιώργο Πάνου.

Όλα αυτά σ’ ένα βίντεο που ξεπερνάει τα 20 λεπτά και αποτυπώνει το πρώτο 24ωρο του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

protothema.gr