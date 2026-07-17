Νέα σελίδα στην καριέρα του άνοιξε και επίσημα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος παρουσιάστηκε την Πέμπτη από τους Μαϊάμι Χιτ.

Μετά από μια επιτυχημένη διαδρομή στο Μιλγουόκι, ο Greek Freak ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο, έχοντας ως βασικό στόχο να διεκδικήσει ξανά την κορυφή.

Γιάννης και Μπακς κατέκτησαν ένα πρωτάθλημα στο NBA (2021) και ένα κύπελλο (2024). Παράλληλα ο Έλληνας mega star αναδείχθηκε δύο φορές MVP του πρωταθλήματος (2019, 2020), MVP των τελικών του 2021 και MVP του κυπέλλου το 2024.

Στην παρουσίαση από την ομάδα της Φλόριντα τoν συνόδευαν ο προπονητής, Έρικ Σπόελστρα, αλλά και ο πρόεδρος, ο θρυλικός Πατ Ράιλι.

A new era of HEAT basketball starts now. pic.twitter.com/xaw4ihSJGO — Miami HEAT (@MiamiHEAT) July 16, 2026

Αφού είπε ότι θέλει να κατακτήσει πολλά πρωταθλήματα με τους Χιτ, ο Αντετοκούνμπο εξήγησε γιατί τους επέλεξε: «Το Μαϊάμι είναι φιλικό στην οικογένεια. Εδώ γνώρισα την γυναίκα μου, τη Μαράια και έχω οικογένεια εδώ. Πιστεύω ότι θα προσαρμοστώ πολύ γρήγορα. Είναι μια πόλη με πολλή ζέστη και αυτό με βοηθά, γιατί έχω μάθει από τον ζεστό καιρό της Ελλάδας. Το Μαϊάμι θα μας υποδεχτεί όλους καλά».

«Για τους Χιτ, πιστεύω ότι κάθε σεζόν του ΝΒΑ είναι δύσκολη. Όταν έχεις να παίξεις 82 παιχνίδια, τίποτα δεν είναι εύκολο. Θα είναι μεγάλη βοήθεια να έχω συμπαίκτη τον Αντεμπάγιο και στον πάγκο υπάρχει ένας πολύ έμπειρος προπονητής, ο Έρικ Σπόελστρα, που θα ξέρει σε ποιες καταστάσεις του παιχνιδιού, θα μπορεί να με αξιοποιήσει» τόνισε ακόμη.

Για την αλλαγή του αριθμού φανέλας: «Νιώθω ότι το “34” έχει πολύ μεγάλο βάρος και κουβαλάει τόση ιστορία. Από σεβασμό προς τον οργανισμό που με επέλεξε στο ντραφτ και με τον οποίο αγωνίστηκα για 13 χρόνια, αποφάσισα να αφήσω εκεί αυτόν τον αριθμό. Ελπίζω… να κάνω το “7” τόσο θρυλικό όσο το “34”»

Ολόκληρη η παρουσίασή του και οι δηλώσεις του:

protothema.gr