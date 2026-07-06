Στιγμές χαράς έζησε η οικογένεια Αντετοκούνμπο στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, όπου ο Θανάσης Αντετοκούνμπο παντρεύτηκε την επί χρόνια σύντροφό του, Κάτια, επισφραγίζοντας μια σχέση που μετρά περισσότερα από δέκα χρόνια.

Μετά τον γάμο ακολούθησε ένα ξέφρενο γλέντι με συγγενείς και φίλους, με τη μητέρα του Θανάση, Βερόνικα Αντετοκούνμπο, να δημοσιεύει στα social media διαδοχικά στιγμιότυπα από τη λαμπερή βραδιά.

Νωρίτερα στιγμιότυπα από τον γάμο είχε μοιραστεί στα social media ο μπασκετμπολίστας Παναγιώτης Φιλιππάκος, ο οποίος είναι αδελφός της συζύγου του Κώστα Αντετοκούνμπο.

Βίντεο από το γαμήλιο πάρτι

Στα βίντεο που μοιράστηκε η Βερόνικα Αντετοκούνμπο, η οικογένεια φαίνεται να διασκεδάζει με την ψυχή της, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του χορού και να δίνει τον ρυθμό στη γιορτή του αδελφού του.

Το γαμήλιο πάρτι περιλάμβανε και εντυπωσιακό σόου, με χορεύτριες με φωτιές να ξεσηκώνουν τους καλεσμένους και να δίνουν ακόμη πιο εορταστικό τόνο στη βραδιά, ενώ και η μητέρα της οικογένειας μπήκε στον χορό απολαμβάνοντας τη μεγάλη στιγμή.

Ανάμεσα στους καλεσμένους που εμφανίζονται στα στιγμιότυπα ήταν και ο καλός φίλος της οικογένειας, Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος βρίσκεται στο προσκήνιο μετά την αγορά της ΚΑΕ Άρης.

Το σόου με drones που φώτισε τον ουρανό της Αθηναϊκής Ριβιέρας

Η οικογένεια Αντετοκούνμπο είχε ετοιμάσει και μια εντυπωσιακή έκπληξη για τους καλεσμένους, με ένα σόου από drones να φωτίζει τον ουρανό.

Ανάμεσα στα μηνύματα που σχηματίστηκαν ήταν το «Welcome to Greece, το «The Antetokounmpo Way», αλλά και το «Σ’ αγαπάω Κουραμπιέ».

protothema.gr