Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν ο Θανάσης Αντετοκούνμπο και η σύντροφός του Κάτια.

Το ζευγάρι επισφράγισε τη μακροχρόνια σχέση του με έναν γάμο που τελέστηκε στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Στην ιδιαίτερη αυτή στιγμή είχαν δίπλα τους είχαν συγγενείς και αγαπημένους φίλους, ενώ κουμπάρος τους ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο και η σύντροφός του Κάτια έχουν επιλέξει να κρατήσουν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μαζί έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια, έχοντας αποκτήσει δύο παιδιά.

Φωτογραφίες από τον γάμο του Θανάση Αντετοκούνμπο

Στιγμιότυπα από τον γάμο ανήρτησε ο φίλος του ζευγαριού Πάνος Φιλιππάκος, αποκαλύπτοντας ορισμένες στιγμές.

iefimerida.gr