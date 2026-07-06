Ακόμα πιο δύσκολα κάνει για τον Ντόναλντ Τραμπ και τη FIFA η αποκάλυψη του Guardian σχετικά με το τι προηγήθηκε πριν η πειθαρχική επιτροπή της παγκόσμιας ομοσπονδίας ποδοσφαίρου να «ακυρώσει» την τιμωρία του κορυφαίου σκόρερ της αμερικανικής ομάδας, του Φολαρίν Μπαλογκάν, μετά την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε στον αγώνα της ομάδας εκείνο το βράδυ εναντίον της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, τα τηλεφωνήματα του προέδρου των ΗΠΑ στη FIFA και τον πρόεδρό της Τζιάνι Ινφαντίνο δεν ήταν ένα, όπως έγραψαν πρώτοι οι New York Times, αλλά τρία, αρχής γενομένης από την Τετάρτη, προκειμένου να πείσει ότι η ποινή αποκλεισμού μιας αγωνιστικής στον Μπαλογκάν λόγω της κόκκινης κάρτας θα έπρεπε να επανεξεταστεί.

Παρά την αποκάλυψη για την επαφή Τραμπ-Ιφαντίνο, ούτε η FIFA, ούτε και ο Λευκός Οίκος έχουν τοποθετηθεί για όσα αναφέρουν τα μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Από την πλευρά της η βελγική ομοσπονδία ποδοσφαίρου εξέφρασε την έκπληξή της για την απόφαση της FIFA υποστηρίζοντας ότι έρχεται σε αντίθεση με τους κανονισμούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται, μάλιστα, ότι εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για την αντίδραση των Βέλγων ενόψει του αγώνα με τις ΗΠΑ τα ξημερώματα της Τρίτης (ώρα Ελλάδος), με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο ακόμα και για προσφυγή στο CAS (Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο).

Το μαρκάρισμα για το οποίο δόθηκε η κόκκινη κάρτα στον Μπαλογκάν

How will you overrule a Red card for a foul like this by Folarin Balogun



Donald Trump at it again 😒 pic.twitter.com/nKeOuvE5wF July 5, 2026

Το επιχείρημα των Αμερικανών

Σύμφωνα με την New York Post, εκτός από την παρέμβαση Τραμπ, η απόφαση της FIFA ήταν αποτέλεσμα και των νομικών ενεργειών με τις οποίες απείλησε την παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου η ποδοσφαιρική ομοσπονδία των ΗΠΑ για εσφαλμένη εφαρμογή του VAR μέσω βίντεο.

Κατά το δημοσίευμα την έφεση άσκησαν ο CEO της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας των ΗΠΑ, JT Batson, και o COO Dan Helfrich, με βασικό επιχείρημα ότι το VAR είχε εφαρμοστεί εσφαλμένα.

Η πηγή που επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα ανέφερε ότι στην έφεση ενεπλάκησαν και δικηγόροι του Λευκού Οίκου ενώ για την επαφή Τραμπ-Ιφαντινό πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος της FIFA είπε στον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι η κάρτα του Μπαλογκάν βρισκόταν ήδη υπό εξέταση από την πειθαρχική επιτροπή της FIFA.

Σύμφωνα με την πηγή, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία των ΗΠΑ απείλησε την FIFA με προσφυγή στο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS), το οποίο λειτουργεί ως η ανώτατη παγκόσμια δικαστική εξουσία για αθλητικές διαφορές.

«Η FIFA ήθελε να αποφύγει το CAS. Η νομική υπόθεση στο CAS ήταν έτοιμη να ξεκινήσει» είπε η εν λόγω πηγή.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα το VAR και η αναπαραγωγή σε αργή κίνηση θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τον προσδιορισμό του ακριβούς σημείου επαφής σε ένα πιθανό φάουλ ενώ στην περίπτωση του Μπαλογκάν οι διαιτητές τη χρησιμοποίησαν για να προσδιορίσουν την πρόθεση και τη σοβαρότητα.

protothema.gr