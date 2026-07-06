Τις αποφάσεις του Έκτακτου Συνεδρίου χαιρετίζει η Πρωτοβουλία Αγώνα για την Ανασυγκρότηση της ΕΔΕΚ δηλώνοντας τον απόλυτο σεβασμό στον δεσμευτικό χαρακτήρα τους, σύμφωνα με τους Κανονισμούς του κινήματος. Σε νέα παρέμβασή της η Πρωτοβουλία Αγώνα σημειώνει πως:

Οι προτάσεις που ψηφίστηκαν δεν αποτελούν απλώς ένα ακόμη βήμα προς την επίτευξη των στόχων μας. Οι σημερινές αποφάσεις αποτελούν τις στέρεες βάσεις στις οποίες καλούνται να στηριχθούν οι μηχανισμοί και τα στελέχη της ΕΔΕΚ, ώστε να οδηγήσουν το κίνημα στην υλοποίηση του αυτονόητου: στη διενέργεια ενός δημοκρατικού, συμπεριληπτικού και έννομου συνεδρίου, όπου τα μέλη και οι φίλοι του κινήματος θα εκλέξουν ελεύθερα και δημοκρατικά την ηγεσία και τα όργανα που θα οδηγήσουν το κίνημα στην επόμενη τετραετία. Στόχος ήταν και παραμένει η επαναφορά της ΕΔΕΚ, με αξιοπιστία και αυτοπεποίθηση, στο προσκήνιο της κοινωνίας, της πολιτικής ζωής και των θεσμών.

Συμπορευτήκαμε στο Συνέδριο με τη Νεολαία ΕΔΕΚ, καταθέσαμε ουσιαστικές προτάσεις και καταλήξαμε, για χάρη της ενότητας του κινήματος, στη μέγιστη δυνατή σύγκλιση.

Εξασφαλίσαμε, μέσω των δεσμευτικών αποφάσεων του Έκτακτου Συνεδρίου, την έναρξη των διαδικασιών διορισμού ανεξάρτητου ελεγκτικού οίκου για τη διενέργεια οικονομικού ελέγχου της περιόδου από το 2010 μέχρι σήμερα και στηρίξαμε την πρόταση του Προέδρου για τη διενέργεια μελέτης οργανωτικής αναδιάρθρωσης, προς διερεύνηση των λύσεων που θα εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του κινήματος την επόμενη τετραετία.

Επιπλέον, πετύχαμε την άρση, ως μη γενόμενων, όλων των διαγραφών, καθώς και την εξασφάλιση του δικαιώματος επανεγγραφής για τα μέλη που συμμετείχαν ως υποψήφιοι, κατά τις Βουλευτικές Εκλογές του 2026, σε άλλα κόμματα και σχηματισμούς.

Τέλος, ως το ισχυρότερο ίσως εργαλείο που διασφαλίζει απόλυτα τη νομιμότητα και τη δημοκρατικότητα του Εκλογικού Συνεδρίου, πετύχαμε την ψήφιση για τη διεξαγωγή Καταστατικού Συνεδρίου τον Οκτώβριο και Παγκύπριου Τακτικού Εκλογικού Συνεδρίου τον Δεκέμβριο, έτσι ώστε, μέσω της αναθεώρησης του Καταστατικού, να κατοχυρωθούν νομικά και αδιαμφισβήτητα η διαφάνεια και η συμμετοχικότητα και να καταστεί σαφές ότι, επιτέλους, η ΕΔΕΚ αφήνει πίσω τις αγκυλώσεις του παρελθόντος και την εσωστρέφεια.

Για την εποπτεία των πιο πάνω, το Έκτακτο Συνέδριο αποφάσισε τη δημιουργία Επιτροπής Συνεδρίων και Εξυγίανσης Μητρώου, αποτελούμενης από τον Πρόεδρο κ. Νίκο Αναστασίου, τα στελέχη Νίκο Νικολαΐδη και Διομήδη Διομήδους και τους υποστηρικτές της Πρωτοβουλίας Μιχάλη Κουταλιανό και Παύλο Ντ. Μιχαήλ. Αποφάσισε επίσης τη σύσταση Επιτροπής Διαπιστευτηρίων Συνεδρίου, αποτελούμενης από τα στελέχη Ρούλα Μαυρονικόλα και Σάββα Ηλοφώτου και τον υποστηρικτή της Πρωτοβουλίας και νομικό Ανδρέα Γιάγκου.

Καλούμε με τόλμη και αυτοπεποίθηση τα μέλη και τα πρώην στελέχη της ΕΔΕΚ που επιλέγουν ακόμη την αποστασιοποίηση να σταθούν δίπλα στην προσπάθεια μας, έτσι ώστε η πλειοψηφική τάση της αλήθειας, της δικαιοσύνης και της διαφάνειας να καταστεί ισχυρότερη. Τονίζουμε τέλος, ότι δεν απεμπολούμε τις θέσεις μας, όπως κατατέθηκαν στο Συνέδριο και οι οποίες, στο βωμό της συναίνεσης, δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία. Επιμένουμε στην ανάληψη πολιτικής ευθύνης, για το αποτέλεσμα των Βουλευτικών Εκλογών, από τον Αναπληρωτή Πρόεδρο και τους δύο Αντιπροέδρους του κόμματος και θα συνεχίσουμε να ζητούμε όπως υποβάλουν αυτοβούλως τις παραιτήσεις τους.