Το Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΔΕΚ είχε ένταση και έντονες τοποθετήσεις. Είχε, όμως, και αποφάσεις, το αποτέλεσμα των οποίων θα διαφανεί στην πορεία.

Είναι, πάντως, γεγονός ότι τροχιοδρομήθηκαν ορισμένες εξελίξεις που ενδεχομένως δημιουργούν προϋποθέσεις για να ανοίξει μια νέα σελίδα στην ιστορία του κόμματος και να μπει τελεία σε όσα προκάλεσαν τη σωρεία προβλημάτων των τελευταίων χρόνων. Οι αποφάσεις που λήφθηκαν ήταν αποτέλεσμα συμβιβασμού, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις, καθώς το συνέδριο διεξήχθη σε κλίμα έντασης.

Το σημαντικότερο στοιχείο του χθεσινού συνεδρίου είναι ότι, τελικά, υπήρξε συναίνεση στις αποφάσεις που λήφθηκαν. Σημείο αναφοράς αποτελεί η απόφαση για διεξαγωγή πρώτα καταστατικού και στη συνέχεια εκλογικού συνεδρίου. Πρόκειται για θέση που είχε καταθέσει η Πρωτοβουλία Αγώνα, η οποία επέμενε σε αυτήν.

Η διεξαγωγή πρώτα του καταστατικού συνεδρίου ανοίγει ουσιαστικά τον δρόμο για καταστατικές αλλαγές που θα επιτρέψουν την επιστροφή στελεχών και μελών της ΕΔΕΚ. Παράλληλα, θα τους δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσουν θέσεις στην ηγετική πυραμίδα του κόμματος, χωρίς να ισχύουν οι προϋποθέσεις που αφορούν το χρονικό διάστημα κατά το οποίο απαιτείται να είναι κάποιος μέλος, προκειμένου να μπορεί να διεκδικήσει εκλογή. Αυτό αφορά κυρίως διαγραμμένα μέλη, αλλά και άτομα που είχαν αποχωρήσει για διάφορους λόγους και επιθυμούν να επιστρέψουν.

Το καταστατικό συνέδριο θα διεξαχθεί τον ερχόμενο Οκτώβριο, ενώ το εκλογικό τον Δεκέμβριο, ώστε όλες οι διεργασίες να ολοκληρωθούν πριν από το τέλος του χρόνου.

Αξιοσημείωτη είναι και η απόφαση για άνοιγμα του μητρώου μελών του κόμματος από το 2015, στο οποίο θα περιλαμβάνεται και η αναθεώρησή του με τις προσθήκες του 2017, καθώς και η άρση των διαγραφών. Εξαιρούνται, βεβαίως, από την άρση των διαγραφών όσοι ήταν υποψήφιοι στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές με άλλα κόμματα ή συμμετείχαν σε επιτελεία άλλων κομμάτων. Την εξέταση του μητρώου μελών θα αναλάβει πενταμελής επιτροπή.

Σε παρέμβασή του κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, ο τέως πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, υποστήριξε ότι η μόνη διαγραφή που έγινε ήταν εκείνη του Δημήτρη Παπαδάκη.

Τέλος, αποφασίστηκε όπως το κόμμα προχωρήσει σε προσφορές προς τους τέσσερις μεγάλους ελεγκτικούς οίκους, ζητώντας έλεγχο των οικονομικών του. Ο οικονομικός έλεγχος θα ξεκινήσει από το 2010, καλύπτοντας ουσιαστικά περίοδο 16 ετών, δηλαδή και την προ Σιζόπουλου εποχή της ΕΔΕΚ.

Το συνέδριο ξεκίνησε με ένταση, όταν μέλος της Πρωτοβουλίας Αγώνα έθεσε θέμα διαδικασίας, ζητώντας να δοθεί ο λόγος στα μέλη της. Στη συνέχεια, τα πνεύματα ηρέμησαν και το συνέδριο άρχισε με την τοποθέτηση του προέδρου της ΕΔΕΚ, Νίκου Αναστασίου, ο οποίος παρουσίασε τη δική του ανάλυση για τους λόγους της εκλογικής αποτυχίας.

Αξιοσημείωτη ήταν και η παρέμβαση του ιστορικού στελέχους του κόμματος, Δώρου Θεοδώρου, ο οποίος αναφέρθηκε στην επιστολή που απέστειλε ο Μαρίνος Θεοδώρου στο Προεδρείο του Συνεδρίου. Όπως είπε στην τοποθέτησή του, πριν από οποιαδήποτε συζήτηση επί της ημερήσιας διάταξης θα έπρεπε να ξεκαθαρίσει ότι το συνέδριο όφειλε να αποφασίσει πως οι όποιες διαγραφές είναι άκυρες ως μη γενόμενες και ότι όλα τα μέλη επιστρέφουν με όλα τα δικαιώματά τους.

Το δεύτερο αίτημα αφορούσε την υποβολή παραιτήσεων από όλα τα μέλη της ηγεσίας, πλην του προέδρου του κόμματος, ώστε να υπάρξει ειρηνική μετάβαση.

Τα μέλη της Πρωτοβουλίας Αγώνα είχαν υποβάλει σειρά αιτημάτων, τα οποία αφορούσαν τα εξής:

Ριζική εξυγίανση και επικαιροποίηση του κεντρικού μητρώου μελών, με παράλληλη διασφάλιση της απόλυτης διαφάνειας, της αξιοπιστίας και του δημοκρατικού ελέγχου της διαδικασίας. Διενέργεια πρώτα καταστατικού συνεδρίου το φθινόπωρο και, ακολούθως, αφού προηγηθούν οι εκλογές των επαρχιακών επιτροπών, Παγκύπριου Πολιτικού και Εκλογικού Συνεδρίου. Διορισμό ανεξάρτητου ελεγκτικού οίκου για οικονομικό έλεγχο της τελευταίας δεκαετίας, καθώς και για διενέργεια μελέτης οικονομικής βιωσιμότητας του Κινήματος. Γνωστοποίηση όλων των δικαστικών υποθέσεων στις οποίες το Κίνημα είναι διάδικος. Μεσοπρόθεσμη οργανωτική αναδιάταξη μέχρι το Παγκύπριο Συνέδριο, ώστε οι αυξημένες συγκεντρωτικές εξουσίες του Γενικού Διευθυντή να πάψουν να υφίστανται και η θέση να καταργηθεί. Δημιουργία Θεματικής Επιτροπής Καταστατικού, βάσει του άρθρου 21, με γραμματέα κοινής αποδοχής και αντικείμενο την προετοιμασία του κόμματος για το Καταστατικό Συνέδριο. Στόχος είναι η διασφάλιση της καταγραφής και κατηγοριοποίησης όλων των προτάσεων των μελών της ΕΔΕΚ, καθώς και η παρουσίαση και υποβολή τους προς ψήφιση στο Καταστατικό Συνέδριο.

ΕΔΕΚ: Συμβιβασμός