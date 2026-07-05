Σε μαζική κινητοποίηση προς ανασυγκρότηση της ΕΔΕΚ, μαζική συμμετοχή, υγιής και στέρεο πολιτικό διάλογο, ελεύθερη έκφραση προκειμένου η σοσιαλιστική φωνή να είναι δυνατή και βαρύνουσα, καλεί η Πρωτοβουλία Αγώνας. Στην νέα παρέμβασή της σημειώνει:

“Στην τελευταία συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής της ΕΔΕΚ πρωτοστατήσαμε για το άνοιγμα του Κινήματος στην κοινωνία, μετά το θλιβερό αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου.

Είναι απορίας άξιο γιατί οι υπεύθυνοι της εκλογικής αποτυχίας, με εξαίρεση το συναγωνιστή Πρόεδρο Νίκο Αναστασίου δεν ανέλαβαν την πολιτική ευθύνη που τους αναλογεί υποβάλλοντας τις παραιτήσεις τους.

Ζητήσαμε και εξακολουθούμε να ζητούμε με συγκεκριμένες προτάσεις, καταστατικά συμβατές, να οδηγηθούμε σε Καταστατικό Συνέδριο και ακολούθως σε Τακτικό Παγκύπριο Πολιτικό και Εκλογικό Συνέδριο με τρόπο που να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή συμμετοχή των μελών και φίλων της ΕΔΕΚ, μέσα από μια ανοιχτή, διαφανή και δημοκρατικά κατοχυρωμένη διαδικασία. Στόχος μας ήταν και είναι η επαναφορά της ΕΔΕΚ στις επάλξεις της κοινωνίας και της πατρίδας, μέσω της διαφάνειας και της δημοκρατίας.

Αναγνωρίζουμε την εισήγηση του προέδρου για διενέργεια Έκτακτου Συνεδρίου ως το πρώτο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση και το υιοθετούμε ως την πρώτη νίκη των διεκδικήσεων μας.

Είναι για αυτό που καλούμε όλους τους ΕΔΕΚίτες να δηλώσουν βροντερό παρόν στις 5 Ιουλίου για να φανεί με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο πως η σοσιαλιστική φωνή της ΕΔΕΚ είναι δυνατή και βαρύνουσα.

Γνωρίζουμε τις δυσκολίες, αλλά και τις μεθοδεύσεις που ενδεχομένως θα επιχειρηθούν. Πρόθεση μας είναι όλα τα μέλη του κόμματος να έχουν φωνή και ουσιαστικό ρόλο στο Έκτακτο Συνέδριο. Δεν πρόκειται να αποδεχθούμε τον αποκλεισμό ή τη φίμωση των ΕΔΕΚκιτών/τισών από τις αποφάσεις που θα καθορίσουν το μέλλον του κινήματος. Οι πρακτικές αποκλεισμού δεν έχουν θέση στη νέα πορεία της ΕΔΕΚ.

Θεωρούμε δεδομένο, βάσει των δημόσιων δηλώσεων των αξιωματούχων του Κινήματος και των σχετικών αποφάσεων της Κεντρικής Επιτροπής, ότι το Έκτακτο Συνέδριο είναι ανοικτό σε όλους και προσδοκούμε σε ευρεία συμμετοχή.

Απαιτούμε ρητή αναφορά, χωρίς υποσημειώσεις και αστερίσκους, όπως όλες οι διαγραφές των τελευταίων χρόνων αρθούν ως μη γενόμενες. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα δείξουμε έμπρακτα πως έχουμε κατανοήσει το μήνυμα των εκλογών, αποστρεφόμαστε την εσωστρέφεια και απλώνουμε το χέρι στην κοινωνία.

Η σοσιαλιστική ανάγνωση, προσέγγιση και επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας είναι σήμερα πιο επίκαιρη και επιτακτική από ποτέ, αφού η κυπριακή κοινωνία είναι αντιμέτωπη με τη διαφθορά και την ατιμωρησία, την οικονομική αποδυνάμωση, την εμπορευματοποίηση των πάντων μα πρωτίστως: της πολιτικής αδράνειας, της προχειρότητας και της φαιδρότητας που απαξιώνουν τους θεσμούς και απομακρύνουν τους πολίτες από τη δημόσια ζωή.

Το συνέδριο της 5ης Ιουλίου είναι καθοριστικό. Είτε θα μείνει στην ιστορία ως ένα ουσιαστικό συνέδριο ανασυγκρότησης, είτε ως μια μίζερη επανάληψη ενός κακόφωνου αφηγήματος, από αυτά που έχουν οδηγήσει στη σημερινή κατάσταση.

Παραμένουμε πιστοί στις διεκδικήσεις μας με στόχο τη δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων που θα οδηγήσουν το κόμμα στην επόμενη μέρα. Δημοκρατικά και πλειοψηφικά θέλουμε να πετύχουμε:

1. Ριζική εξυγίανση και επικαιροποίηση του κεντρικού μητρώου μελών, διασφαλίζοντας παράλληλα την απόλυτη διαφάνεια, την αξιοπιστία και τον δημοκρατικό έλεγχο της διαδικασίας.

2. Διενέργεια πρώτα Καταστατικού Συνέδριου το Φθινόπωρο και ακολούθως, αφού προηγηθούν οι εκλογές των Επαρχιακών Επιτροπών, Παγκύπριου Πολιτικού και Εκλογικού συνεδρίου.

3. Διορισμό ανεξάρτητου ελεγκτικού οίκου για οικονομικό έλεγχο της τελευταίας 10ετίας καθώς και για διενέργεια μελέτης οικονομικής βιωσιμότητας του Κινήματος.

4. Γνωστοποίηση όλων των δικαστικών υποθέσεων στις οποίες το Κίνημα είναι διάδικος.

5. Μεσοπρόθεσμη οργανωτική αναδιάταξη μέχρι το Παγκύπριο Συνέδριο, ούτως ώστε οι αυξημένες συγκεντρωτικές εξουσίες του Γενικού Διευθυντή να πάψουν να υφίστανται και η θέση να καταργηθεί.

6. Δημιουργία Θεματικής Επιτροπής Καταστατικού, βάσει του άρθρου 21, με Γραμματέα κοινής αποδοχής και αντικείμενο την προετοιμασία του κόμματος για το Καταστατικό Συνέδριο. Στόχος, η διασφάλιση της καταγραφής και κατηγοριοποίησης όλων των προτάσεων των μελών της ΕΔΕΚ και η παρουσίαση και υποβολή τους προς ψήφιση στο Καταστατικό Συνέδριο”.

Οι έχοντες την πρωτοβουλία τονίζουν:Στις 5 Ιουλίου ξαναφέρνουμε την ΕΔΕΚ στο προσκήνιο.