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Με όλους και με όλα τα βάζει ο Αβέρωφ Νεοφύτου το τελευταίο διάστημα για διάφορα θέματα.

Δεν είναι μυστικό ότι επιθυμεί να διεκδικήσει το χρίσμα του ΔΗΣΥ για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Παρά το γεγονός αυτό, φαίνεται να έχει επιλέξει συνειδητά να συγκρουστεί ευθέως με την ηγεσία του κόμματός του, με αφορμή τη διενέργεια δημοσκοπήσεων χωρίς ενημέρωση.

Παράλληλα, ασκεί κριτική στους χειρισμούς του κόμματός του στο Κραν Μοντανά, το μακρινό πλέον 2017, όταν Πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν ο Νίκος Αναστασιάδης και ηγέτης του ΔΗΣΥ ήταν ο ίδιος. Μέχρι και στον Γλαύκο Κληρίδη καταλόγισε ευθύνες για τον ενταφιασμό των ιδεών Γκάλι την περίοδο 1992 – 93.

Με δεδομένες τις φιλοδοξίες του για την Προεδρία της Δημοκρατίας, εύλογα κάποιος μπορεί να διερωτηθεί τι ακριβώς επιδιώκει και από πού περιμένει να αντλήσει στήριξη ούτως ώστε αυτή τη φορά να πετύχει εκλογή.

ΕΜ