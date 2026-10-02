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Ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης, την περασμένη Τετάρτη είπε ότι η Αρχή κατά της Διαφθοράς μπορεί να κάνει όποια έρευνα θέλει σε σχέση με το κεφάλαιο των παρακολουθήσεων. Μάλιστα, τα έβαλε με τους λειτουργούς του Τύπου, οι οποίοι βάσει των όσων είπε, του καταλόγισαν ότι αυτός έβαλε φρένο στην έρευνα.

«Πάλι εσκεμμένα λέχθηκε από κάποιους δημοσιογράφους, ότι έβαλα μπλόκο εγώ», ανέφερε. Ο κ. Σαββίδης, όμως, ποτέ δεν μας είπε γιατί ζητήθηκε να γίνει συνάντηση στη Νομική Υπηρεσία λίγο μετά που η Αρχή κατά της Διαφθοράς τον ενημέρωσε ότι θα κάνει έρευνα. Ποιος τη συγκάλεσε αυτή τη συνάντηση και γιατί; Το γεγονός αυτό το είχε αποκαλύψει η Αρχή και από εκείνη τη στιγμή και μετά ο Γενικός Εισαγγελέας έκανε δυο επίσημες τοποθετήσεις για το θέμα. Ωστόσο, σε καμιά απ΄ αυτές τις δυο περιπτώσεις δεν αναφέρθηκε στο περιβόητο «μίτινγκ». Ούτε λέξη!

ΜακΦαν