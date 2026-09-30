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Αντιμέτωπος με κατηγορίες για απάτη και πλαστοπροσωπία βρίσκεται Νιγηριανός, ο οποίος φέρεται να δημιούργησε παράνομα κυβερνητική υπηρεσία, να αυτοδιορίστηκε επικεφαλής της και να εξασφάλισε ακόμη και κρατική χρηματοδότηση. Η υπόθεση έφερε στο φως σοβαρά κενά στους μηχανισμούς ελέγχου των δημόσιων θεσμών.

Οι εισαγγελείς λένε ότι ο Αντενίγι Αντεγέμι εμφανιζόταν από το 2024 ως γενικός διευθυντής του (ανύπαρκτου) Προεδρικού Συμβουλίου Προώθησης Ξένων Επενδύσεων ή PFIPC.

Η προεδρία λέει ότι ούτε έχει ιδρυθεί ποτέ αυτή η υπηρεσία, ούτε φυσικά έχει οριστεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος επικεφαλής της.

Παρ’ όλ’ αυτά, το «Συμβούλιο» κατάφερε να αποκτήσει χώρο γραφείων εντός της ομοσπονδιακής Γραμματείας, εξασφάλισε περίπου 1 εκατ. δολάρια από τον κρατικό προϋπολογισμό φέτος και προσπάθησε να ανοίξει λογαριασμούς στην Κεντρική Τράπεζα της Νιγηρίας.

Πολλές κυβερνητικές υπηρεσίες επίσης παρέλαβαν και επεξεργάστηκαν τα αιτήματά του, πιστεύοντας ότι πρόκειται για νόμιμο θεσμό.

Φέρεται μάλιστα να δέχτηκε ακόμη και ξένες αντιπροσωπείες!

Here is the so called DG of the “non existent” Presidential Foreign Intervention Promotion Council (PFIPC) receiving a delegation of foreign investors alongside the Ambassador of Thailand in his “non existent” office at the federal secretariat.



What is going on in Abuja?!! https://t.co/yCnI8P6f06 pic.twitter.com/wbGS8PqTcX June 30, 2026

Ντυμένος με ένα λευκό καφτάνι και καπέλο του μπέιζμπολ, ο Αντεγέμι εμφανίστηκε χαμογελαστός και συνομιλούσε με τους δικηγόρους του στο δικαστήριο της Αμπούτζα όπου του ασκήθηκε δίωξη για οκτώ αδικήματα. Δήλωσε αθώος για όλα και προφυλακίστηκε μέχρι την επόμενη προγραμματισμένη προσαγωγή του στο δικαστήριο, στις 12 Οκτωβρίου.

Οι εισαγγελείς δεν έχουν κατηγορήσει κανέναν κυβερνητικό αξιωματούχο για «συνωμοσία» από κοινού με τον Αντεγέμι, ο οποίος συνελήφθη στην πολιτεία Οσούν αφού ένας δικαστής εξέδωσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος τους επειδή δεν εμφανίστηκε σε δικαστήριο για άλλες υποθέσεις, πέντε φορές.

Οι εισαγγελικές Αρχές λένε ότι ο Αντεγέμι πλαστογράφησε την επιστολή του διορισμού του που υποτίθεται ότι προερχόταν από τον πρόεδρο Μπόλα Τινούμπου και έφερε την υπογραφή του προσωπάρχη του, Φέμι Γκμπατζαμπιαμίλα. Ο τελευταίος δήλωσε πρόσφατα ότι η αστυνομία και η υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς τον έχουν απαλλάξει από κάθε υποψία.

Ο Αντεγέμι επιμένει πάντως ότι το PFIPC είναι «νόμιμος» οργανισμός και ότι ο ίδιος προσωπικά προσέγγισε στελέχη που ασχολούνται με τον κρατικό προϋπολογισμό για να διασφαλίσει ότι θα συμπεριλάβουν και το «Συμβούλιό» του.

protothema.gr