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Κοινή προειδοποίηση προς τους δικαιούχους του ΓεΣΥ απευθύνουν ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) και η Αστυνομία Κύπρου, με αφορμή τη συνέχιση περιστατικών αποστολής παραπλανητικών και κακόβουλων γραπτών μηνυμάτων (SMS), τα οποία εμφανίζονται ψευδώς ως μηνύματα του Γενικού Συστήματος Υγείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα μηνύματα αποστέλλονται χρησιμοποιώντας την ονομασία GESY ή άλλες ονομασίες που παραπέμπουν σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να εμφανίζονται στην ίδια αλυσίδα επικοινωνίας με νόμιμα μηνύματα που έχουν αποσταλεί προηγουμένως από το ΓεΣΥ.

Ο ΟΑΥ υπογραμμίζει ότι δεν ζητά ποτέ μέσω SMS κωδικούς πρόσβασης, στοιχεία σύνδεσης, τραπεζικά ή άλλα προσωπικά δεδομένα, ούτε καλεί τους πολίτες να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή μέσω ηλεκτρονικών συνδέσμων.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και, σε περίπτωση που λάβουν τέτοιου είδους μήνυμα, να μην ανοίξουν τον σύνδεσμο που περιέχει και να το διαγράψουν αμέσως.

Ο ΟΑΥ και η Αστυνομία τονίζουν ότι η επαγρύπνηση των πολιτών αποτελεί βασικό παράγοντα για την αποτροπή περιστατικών ηλεκτρονικής απάτης και καλούν το κοινό να επιβεβαιώνει πάντοτε την αυθεντικότητα οποιουδήποτε μηνύματος πριν προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια.