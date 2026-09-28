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Τη δημιουργία ενιαίου νομοθετικού πλαισίου για τα διεθνή και τα τοπικά μη διεθνή εμπιστεύματα εξετάζει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών. Κατά τη συζήτηση της σχετικής πρότασης νόμου τη Δευτέρα, οι αρμόδιοι φορείς στήριξαν επί της αρχής τον εκσυγχρονισμό, ζητώντας ωστόσο χρόνο για να μελετήσουν τις φορολογικές επιπτώσεις, τις δικλίδες κατά του ξεπλύματος χρήματος και τις μεταβατικές ρυθμίσεις.

Η πρόταση των βουλευτών Φωτεινής Τσιρίδου και Χριστιάνας Ερωτοκρίτου αποσκοπεί στην επέκταση στα τοπικά εμπιστεύματα των σύγχρονων ρυθμίσεων που ισχύουν για τα διεθνή.

Η κ. Τσιρίδου ανέφερε ότι οι δύο κατηγορίες αντιμετωπίζονται διαφορετικά, ενώ οι διατάξεις για τα τοπικά εμπιστεύματα είναι διάσπαρτες σε απαρχαιωμένες νομοθεσίες. Στόχος, όπως εξήγησε, είναι ένα σύγχρονο πλαίσιο που θα καλύπτει και τις δύο κατηγορίες.

Επιφυλάξεις για τις φορολογικές απαλλαγές

Το Υπουργείο Οικονομικών και το Τμήμα Φορολογίας ζήτησαν περαιτέρω χρόνο για την εξέταση της πρότασης.

Το Τμήμα Φορολογίας εξέφρασε ιδιαίτερες επιφυλάξεις για τις φορολογικές απαλλαγές των αγαθοεργών ιδρυμάτων. Όπως ανέφερε, η φορολογική μεταρρύθμιση που ψηφίστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο προβλέπει ότι οι απαλλαγές και οι εκπτώσεις πρέπει να περιλαμβάνονται στον περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμο.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η πλήρης φορολογική απαλλαγή των συγκεκριμένων ιδρυμάτων μπορεί να αφήσει περιθώρια κατάχρησης, καθώς, σύμφωνα με το Τμήμα, δεν υπάρχει αρμόδια αρχή για την εποπτεία ή την έγκρισή τους. Έθεσε επίσης ζήτημα φορολογικής μεταχείρισης των πωλήσεων ακινήτων.

Η κ. Ερωτοκρίτου διευκρίνισε ότι δεν επιδιώκεται αλλαγή της φορολογικής βάσης ή μείωση των κρατικών εσόδων, ούτε η δημιουργία περιθωρίων κατάχρησης των προνοιών για τα αγαθοεργά ιδρύματα.

Νομικά ζητήματα και έλεγχοι κατά του ξεπλύματος

Η Νομική Υπηρεσία χαιρέτισε την προσπάθεια, αλλά έθεσε το ερώτημα κατά πόσο μια συνολική αναμόρφωση του πλαισίου μπορεί να γίνει μέσω πρότασης νόμου. Υποστήριξε ότι θα ήταν προτιμότερη μια ενιαία νομοθεσία, ώστε να αποφεύγεται η ανάγκη αναφοράς σε δύο διαφορετικούς νόμους.

Εξέφρασε επίσης προβληματισμό για τις πιθανές επιπτώσεις των απαλλαγών στα κρατικά έσοδα και για το ενδεχόμενο αναδρομικής εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων σε υφιστάμενα εμπιστεύματα.

Η Κεντρική Τράπεζα ζήτησε χρόνο για να εξετάσει ζητήματα που συνδέονται με τους κινδύνους ξεπλύματος χρήματος. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δήλωσε ότι δεν διαφωνεί με τον εκσυγχρονισμό, διατηρώντας επιφυλάξεις για επιμέρους πρόνοιες.

Θετικός επί της αρχής εμφανίστηκε και ο ΣΕΛΚ, ο οποίος ζήτησε περαιτέρω εξέταση των ρυθμίσεων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και των μεταβατικών διατάξεων.

Στήριξη από δικηγόρους και τράπεζες

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, ο οποίος προώθησε την πρόταση, τάχθηκε υπέρ της μέσω της εκπροσώπου του, Έμιλυς Γιολίτη.

Η ίδια ανέφερε ότι το πλαίσιο για τα τοπικά εμπιστεύματα έχει παραμείνει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητο από το 1955, ενώ για τα διεθνή θεσπίστηκε ξεχωριστή νομοθεσία το 1992, η οποία αναθεωρήθηκε το 2012.

Όπως εξήγησε, επιδίωξη είναι η προσαρμογή των παλαιότερων εμπιστευμάτων στο σύγχρονο πλαίσιο, ώστε και οι Κύπριοι να μπορούν να αξιοποιούν το ενιαίο καθεστώς.

Υπέρ της πρότασης τοποθετήθηκε και ο Σύνδεσμος Τραπεζών, επικαλούμενος την ασφάλεια δικαίου και την αξιοπιστία της Κύπρου. Έθεσε, πάντως, το ζήτημα της προστασίας των δικαιωμάτων των πιστωτών.

Το ΚΕΒΕ εισηγήθηκε τη δημιουργία ομάδας εργασίας με τα αρμόδια Υπουργεία και τους επηρεαζόμενους φορείς, προκειμένου να εξεταστούν συνολικά οι φορολογικές, κτηματικές και άλλες επιπτώσεις.

Οι τοποθετήσεις των βουλευτών

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού χαιρέτισε την πρωτοβουλία, τονίζοντας όμως ότι πρόκειται για σύνθετο ζήτημα που θα έπρεπε να είχε αντιμετωπίσει η εκτελεστική εξουσία. Ανέφερε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει εκτεθεί πολλές φορές και εξέφρασε προβληματισμούς για τη νομική διάσταση της διαμόρφωσης νέου ενιαίου πλαισίου.

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Μάριος Πελεκάνος τάχθηκε υπέρ του εκσυγχρονισμού, σημειώνοντας ότι αναμένει τις τοποθετήσεις των ειδικών.

Θετικά τοποθετήθηκε και ο βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας Γιάννης Λαούρης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών.

Πηγή: ΚΥΠΕ