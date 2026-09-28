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Στροφή στην ποιότητα και την υψηλότερη αξία ανά επισκέπτη, με αξιοποίηση της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, ζητεί ο ΣΤΕΚ για τον κυπριακό τουρισμό, επισημαίνοντας ότι η στρατηγική της χώρας δεν μπορεί να περιορίζεται στην αύξηση των αφίξεων.

Σε ανακοίνωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, ο Σύνδεσμος υπογραμμίζει την ανάγκη έγκαιρης προσαρμογής στις διεθνείς αλλαγές, με στόχο ένα πιο ανταγωνιστικό, βιώσιμο και ποιοτικό τουριστικό μοντέλο. Στις προτεραιότητες εντάσσει την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και τη δημιουργία αυθεντικών και διαφοροποιημένων εμπειριών για τους επισκέπτες.

Οι προκλήσεις για την Κύπρο

Οι γεωπολιτικές αναταράξεις, ο ανταγωνισμός από άλλους μεσογειακούς προορισμούς, η κλιματική αλλαγή, οι ανάγκες σε προσωπικό και οι τεχνολογικές εξελίξεις διαμορφώνουν ένα ολοένα πιο απαιτητικό περιβάλλον, σύμφωνα με τον ΣΤΕΚ.

Για την Κύπρο, η μεγάλη εξάρτηση από την αεροπορική συνδεσιμότητα καθιστά ακόμη πιο σημαντικές την ευελιξία, την ταχύτερη προσαρμογή και τον καλύτερο συντονισμό Πολιτείας και ιδιωτικού τομέα.

Ο Σύνδεσμος σημειώνει ότι η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού αποτελεί ευκαιρία αναγνώρισης της συμβολής του τομέα στην οικονομία, την απασχόληση και την ανάπτυξη, αλλά και επανεξέτασης της μελλοντικής του κατεύθυνσης.

Πού μπορεί να αξιοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάλυση δεδομένων προσφέρουν, σύμφωνα με τον ΣΤΕΚ, δυνατότητες καλύτερης κατανόησης των αναγκών των επισκεπτών και παροχής περισσότερο εξατομικευμένων υπηρεσιών. Μπορούν επίσης να υποστηρίξουν την πρόβλεψη της ζήτησης και την αποτελεσματικότερη διαχείριση τιμών και κρατήσεων.

Παράλληλα, η τεχνολογία μπορεί να συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και νερού και στον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα των τουριστικών επιχειρήσεων.

Ο ΣΤΕΚ τονίζει ότι η αξιοποίηση αυτών των εργαλείων πρέπει να συνοδεύεται από επένδυση στις γνώσεις και τις δεξιότητες των εργαζομένων. Η τεχνητή νοημοσύνη, επισημαίνει, οφείλει να λειτουργεί υποστηρικτικά, αναλαμβάνοντας επαναλαμβανόμενες διαδικασίες και αφήνοντας περισσότερο χρόνο για την εξυπηρέτηση και τη φροντίδα του επισκέπτη.

Στις 24 Νοεμβρίου το Ετήσιο Τουριστικό Συνέδριο

Οι προκλήσεις και οι δυνατότητες αυτές θα συζητηθούν στο Ετήσιο Τουριστικό Συνέδριο του ΣΤΕΚ, στις 24 Νοεμβρίου 2026, στο The Landmark Nicosia, με τίτλο «Tourism Beyond 2030: Competing in an Era of Constant Change».

Στόχος είναι η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένες εφαρμογές και στα οφέλη που μπορούν να προσφέρουν στις τουριστικές επιχειρήσεις.

Στην ατζέντα περιλαμβάνονται επίσης η κλιματική ανθεκτικότητα, η καινοτομία και οι αλλαγές που αναμένεται να καθορίσουν την πορεία του τουρισμού μετά το 2030.