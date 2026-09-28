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Μια ασυνήθιστη εικόνα κατέγραψε κάτοικος του Νιου Τζέρσεϊ, όταν μια αλεπού εμφανίστηκε να κολυμπά μέσα στα πλημμυρισμένα νερά που είχαν καλύψει δρόμους και γειτονιές, μετά το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που έπληξε τις ανατολικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η ισχυρή καταιγίδα συνέχισε να επηρεάζει περιοχές των βορειοανατολικών ΗΠΑ και τη Δευτέρα, αφού το Σαββατοκύριακο προκάλεσε έντονες βροχοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και επικίνδυνους κυματισμούς σε πολλές πολιτείες.

Δείτε βίντεο:

A neighborhood fox was spotted swimming through floodwater in Rumson, New Jersey, as a powerful nor’easter triggered intense flooding in coastal areas of New York and New Jersey. pic.twitter.com/n68LSrUuJL — CBS News (@CBSNews) September 28, 2026

Στις παράκτιες περιοχές της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ, οι πλημμύρες ήταν τόσο εκτεταμένες που κάτοικοι καταγράφηκαν να μετακινούνται στις γειτονιές τους με κανό, περνώντας δίπλα από σταθμευμένα αυτοκίνητα που είχαν βυθιστεί σχεδόν ολοκληρωτικά στο νερό.

Σημειώνεται ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του εξαιτίας της κακοκαιρίας.

protothema.gr