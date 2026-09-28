Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην GoogleAdd philenews.com on Google
Εντυπωσιακές εικόνες κατέγραψαν τη νέα δραστηριότητα του ηφαιστείου Κιλαουέα στη Χαβάη, με καυτή λάβα να κυλά στις πλαγιές και να φωτίζει τον νυχτερινό ουρανό αργά το βράδυ της Κυριακής.
Το ηφαίστειο, ένα από τα πιο ενεργά στον κόσμο, συνεχίζει την επεισοδιακή εκρηκτική του δραστηριότητα στην περιοχή της κορυφής του, με τις ροές λάβας να δημιουργούν ένα εντυπωσιακό θέαμα.
Η δραστηριότητα εντοπίζεται στον κρατήρα Χαλεμάουμαου, στην κορυφή του Κιλαουέα. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ηφαιστείων της Χαβάης της Αμερικανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας (USGS), μικρές υπερχειλίσεις λάβας από τον βόρειο αγωγό συνεχίζονταν στις 27 Σεπτεμβρίου, ενώ μικρότερες υπερχειλίσεις είχαν καταγραφεί και από τον νότιο αγωγό.
Το USGS διατηρεί το επίπεδο συναγερμού του ηφαιστείου στο WATCH, ενώ ο αεροπορικός κωδικός παραμένει ORANGE. Οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της δραστηριότητας, καθώς το ηφαιστειακό σύστημα στην κορυφή παραμένει ενεργό και υπό αυξημένη πίεση.
Η τρέχουσα δραστηριότητα αποτελεί συνέχεια μιας έκρηξης που βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Δεκέμβριο του 2024. Οι εκρήξεις εκδηλώνονται κατά διαστήματα, με τις φάσεις έντονης εκτόξευσης λάβας να διαρκούν συνήθως αρκετές ώρες και να ακολουθούνται από περιόδους παύσης.
ΚλείσιμοΚατά την προηγούμενη μεγάλη φάση εκρηκτικής δραστηριότητας, τον Αύγουστο, οι πίδακες λάβας έφτασαν σε ύψος περίπου 150 μέτρων, σύμφωνα με το USGS.
Οι εικόνες από τη νέα δραστηριότητα αποτυπώνουν τη λάβα να κινείται μέσα στην περιοχή του κρατήρα, δημιουργώντας ένα έντονο πορτοκαλί και κόκκινο φως που γίνεται ιδιαίτερα ορατό μετά τη δύση του ήλιου.
Η περιοχή γύρω από τα ενεργά σημεία της έκρηξης παραμένει κλειστή, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν τους πιθανούς κινδύνους από ηφαιστειακά αέρια, τέφρα και θερμές ροές λάβας.