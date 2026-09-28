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Ταχύτερα από τις συναλλαγές με άλλες τρίτες χώρες αυξήθηκε το 2025 το εμπόριο αγαθών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους προτιμησιακούς εταίρους της, σύμφωνα με τη νέα ετήσια έκθεση για την εφαρμογή και την επιβολή της πολιτικής της ΕΕ για το εμπόριο και την οικονομική ασφάλεια.

Οι εμπορευματικές συναλλαγές με χώρες που καλύπτονται από εμπορικές συμφωνίες σημείωσαν αύξηση 3,1%, έναντι 1,4% με άλλες τρίτες χώρες. Η έκθεση καταλήγει ότι οι συμφωνίες διευκολύνουν την πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε εξαγωγικές αγορές και προσφέρουν ένα πιο προβλέψιμο περιβάλλον για το εμπόριο και τις επενδύσεις.

Στο τέλος του 2025, η ΕΕ διέθετε 44 προτιμησιακές εμπορικές συμφωνίες με 76 χώρες, οι οποίες αντιπροσώπευαν το 46,3% του εξωτερικού εμπορίου της. Έκτοτε, το δίκτυο έχει διευρυνθεί και αριθμεί πλέον 45 συμφωνίες, καλύπτοντας 81 προτιμησιακούς εμπορικούς εταίρους.

Ενίσχυση των αγροδιατροφικών εξαγωγών

Ιδιαίτερα θετική ήταν η πορεία των αγροδιατροφικών προϊόντων. Το 2025, οι εξαγωγές της ΕΕ προς χώρες με εμπορική συμφωνία αυξήθηκαν κατά 4,6%, ενώ προς μη προτιμησιακούς εταίρους μειώθηκαν κατά 3,6%.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι συμφωνίες συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ενισχύοντας παράλληλα τη γεωπολιτική παρουσία της Ένωσης σε ένα δύσκολο διεθνές περιβάλλον.

Κατά την περίοδο αναφοράς, οι εξαγωγές αγαθών προς εταίρους με συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών αυξήθηκαν κατά 250 δισ. ευρώ, συμβάλλοντας στην αντιστάθμιση της μείωσης των εξαγωγών προς τη Ρωσία, ύψους 54,5 δισ. ευρώ.

Άρση εμπορικών φραγμών και επίλυση διαφορών

Η έκτη ετήσια έκθεση αποτυπώνει τις βασικές δραστηριότητες και τα αποτελέσματα της ΕΕ για το 2025, υπό την καθοδήγηση του επικεφαλής για την επιβολή των εμπορικών συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Παρουσιάζει επίσης τις επιπτώσεις από την άρση εμπορικών φραγμών και την επίλυση διαφορών με εμπορικούς εταίρους τρίτων χωρών, εξετάζοντας πώς η εφαρμογή των συμφωνιών διευκολύνει τη δραστηριότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.