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Προβληματισμούς για τη γνησιότητα των ψηφιακών αντιγράφων επιταγών και την απόδειξη της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής εξέφρασαν βουλευτές στην Επιτροπή Οικονομικών, κατά τη συζήτηση δύο νομοσχεδίων που επιτρέπουν την παρουσίαση επιταγών προς πληρωμή χωρίς φυσική προσκόμιση σε τράπεζα.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις του Υπουργείου Οικονομικών προβλέπουν την υποβολή ψηφιακής απεικόνισης της επιταγής μέσω των ηλεκτρονικών καναλιών των τραπεζών. Οι υφιστάμενοι τρόποι παρουσίασης θα παραμείνουν διαθέσιμοι, ενώ η κατ’ άρθρο συζήτηση θα συνεχιστεί την ερχόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, στόχος είναι η ταχύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, χωρίς μετάβαση σε τραπεζικό κατάστημα και χωρίς αλλαγή στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων μερών.

Τι προβλέπεται για τις ακάλυπτες επιταγές

Το δεύτερο νομοσχέδιο τροποποιεί τον Ποινικό Κώδικα, ώστε, όταν μια ακάλυπτη επιταγή παρουσιάζεται ψηφιακά, η τράπεζα να καταχωρίζει ηλεκτρονικά τον πραγματικό λόγο μη πληρωμής της.

Η καταχώριση θα μπορεί να γίνεται αποδεκτή ως μαρτυρία ενώπιον Δικαστηρίου και μαχητό τεκμήριο, δηλαδή τεκμήριο του οποίου το περιεχόμενο μπορεί να αμφισβητηθεί.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης έθεσε το ζήτημα της απουσίας του πρωτότυπου εγγράφου κατά την ψηφιακή παρουσίαση. Επισήμανε ότι μπορεί να προκύψουν αμφισβητήσεις σχετικά με την υπογραφή, τον γραφικό χαρακτήρα ή τα ηλεκτρονικά συστήματα που θα χρησιμοποιούνται.

Ζήτησε να διασφαλιστεί ότι η νέα διαδικασία δεν θα καταστήσει δυσκολότερη την απόδειξη της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής, εκφράζοντας παράλληλα ανησυχία για τις δυνατότητες ψηφιακής πλαστογράφησης στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Πρόταση για διατήρηση του πρωτοτύπου

Η Πρόεδρος της Επιτροπής και βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, εισηγήθηκε να εξεταστεί πρόνοια για υποχρεωτική διατήρηση της πρωτότυπης επιταγής από τον δικαιούχο για συγκεκριμένο διάστημα, ώστε να είναι διαθέσιμη για αποδεικτικούς σκοπούς.

Εκ μέρους της Τράπεζας Κύπρου, η οποία ζήτησε την τροποποίηση, ο Νεόφυτος Πολυβίου ανέφερε ότι θα μπορούσε να προβλεφθεί εύλογο χρονικό διάστημα διατήρησης, αναφέροντας ενδεικτικά τις δύο εβδομάδες.

Διευκρίνισε επίσης ότι κάθε τράπεζα θα καθορίζει τις προϋποθέσεις και τα ποσά για τα οποία θα προσφέρεται η υπηρεσία.

Όπως εξήγησε, η ψηφιακή απεικόνιση θα ελέγχεται από άνθρωπο και θα προωθείται για έλεγχο κατά την εκκαθάριση. Υποστήριξε ότι οι τραπεζικοί έλεγχοι δεν δυσχεραίνονται και ότι η τροποποίηση αποσκοπεί στη νομική αναγνώριση του ψηφιακού αντιγράφου.

Αντιπαράθεση για τις δικλίδες ασφαλείας

Προβληματισμό για το ενδεχόμενο ψηφιακής πλαστογράφησης εξέφρασε και ο Πρόεδρος του ΑΛΜΑ, Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Ανέφερε ότι μια επιταγή μπορεί ευκολότερα να πλαστογραφηθεί ψηφιακά και έκανε λόγο για ελλείψεις στις δικλίδες αποτροπής καταχρήσεων.

Απαντώντας, ο κ. Πολυβίου εξήγησε ότι η εφαρμογή θα ελέγχει την κωδικογραμμή και το ποσό της επιταγής. Πρόσθεσε ότι ο έλεγχος αυθεντικότητας δεν θα βασίζεται αποκλειστικά στην υπογραφή, αλλά και σε άλλους μηχανισμούς.

Η κ. Ερωτοκρίτου επισήμανε, ωστόσο, ότι έχει δει πλαστή επιταγή με κωδικογραμμή, επαναφέροντας το ερώτημα της επάρκειας των ελέγχων. Ο Σύνδεσμος Τραπεζών ανέφερε ότι αντίστοιχες διαδικασίες εφαρμόζονται ήδη από μεγάλες τράπεζες στο εξωτερικό.

Πώς θα ενημερώνεται ο εκδότης

Η Κεντρική Τράπεζα διευκρίνισε ότι δεν αλλάζουν οι κανόνες καταχώρισης ακάλυπτων επιταγών στο Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών, ούτε η διαδικασία ενημέρωσης του εκδότη.

Σε ερώτηση του βουλευτή του ΑΚΕΛ Άριστου Δαμιανού, ανέφερε ότι η τράπεζα του εκδότη θα εξακολουθήσει να τον ενημερώνει, ανεξάρτητα από τον τρόπο παρουσίασης της επιταγής. Ο κ. Δαμιανού ζήτησε να διασφαλιστεί ότι η ενημέρωση θα γίνεται εγκαίρως, ώστε να υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης τυχόν λάθους.

Απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή της Άμεσης Δημοκρατίας Γιάννη Λαούρη για την προστασία του εκδότη και τις ετεροχρονισμένες επιταγές, ο κ. Πολυβίου ανέφερε ότι θα συνεχιστεί ο υφιστάμενος τεχνικός έλεγχος και ότι δεν θα γίνονται δεκτές ετεροχρονισμένες επιταγές.

Η Νομική Υπηρεσία σημείωσε ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις εξομοιώνουν την ψηφιακή απεικόνιση με τη φυσική επιταγή, χωρίς διαφοροποίηση στη νομική αντιμετώπισή τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ