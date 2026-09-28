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Η sold out συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες μουσικές παραγωγές της χρονιάς, με δεκάδες χιλιάδες θεατές και εισιτήρια που έφταναν μέχρι και τα 477 ευρώ, ωστόσο το πραγματικό οικονομικό αποτέλεσμα της βραδιάς παραμένει άγνωστο.

Προτού ακόμη η τραγουδίστρια ανέβει στη σκηνή, η εξάντληση των εισιτηρίων είχε ήδη δείξει το μέγεθος της ανταπόκρισης του κοινού. Η προπώληση είχε ολοκληρωθεί, ενώ είχε γίνει γνωστό ότι την ημέρα της συναυλίας δεν θα λειτουργούσαν ταμεία για την αγορά εισιτηρίων.

Οι γεμάτες κερκίδες και η αρένα του ΟΑΚΑ το βράδυ του Σαββάτου επιβεβαίωσαν την ιδιαίτερα μεγάλη προσέλευση, ανοίγοντας αναπόφευκτα και τη συζήτηση γύρω από τα έσοδα της διοργάνωσης.

Ωστόσο, άλλο είναι το συνολικό ποσό που μπορεί να συγκέντρωσε η συναυλία από τα εισιτήρια και άλλο το καθαρό κέρδος ή η αμοιβή της ίδιας της Άννας Βίσση. Χωρίς αναλυτικά στοιχεία για τις πωλήσεις και τα έξοδα, ασφαλές συμπέρασμα δεν μπορεί να υπάρξει.

Από τα οικονομικά εισιτήρια έως τα VIP πακέτα

Οι τιμές των εισιτηρίων κάλυπταν αρκετές διαφορετικές κατηγορίες. Στις επάνω κερκίδες η είσοδος ξεκινούσε από 21,20 ευρώ, ενώ στην αρένα οι τιμές κινούνταν από 31,80 έως 63,60 ευρώ.

Σε ακριβότερες θέσεις το κόστος έφτανε τα 318 ευρώ, ενώ στην κορυφή της τιμολογιακής κλίμακας βρισκόταν το πακέτο «Diamond Ultimate Experience», με τιμή 477 ευρώ.

Το συγκεκριμένο εισιτήριο δεν αφορούσε μόνο την παρακολούθηση της συναυλίας, καθώς περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, πρόσβαση σε VIP lounge, ποτό υποδοχής και open bar.

Αυτή η μεγάλη διακύμανση στις τιμές είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να εξαχθεί με ακρίβεια το συνολικό ποσό των εισπράξεων μόνο από τον αριθμό των θεατών.

Τι δείχνουν οι ενδεικτικοί υπολογισμοί

Εφόσον χρησιμοποιηθεί ως υπόθεση εργασίας ο αριθμός των 95.000 θεατών και θεωρηθεί ότι όλοι είχαν πληρώσει εισιτήριο, μια μέση τιμή 60 ευρώ θα αντιστοιχούσε σε ακαθάριστες εισπράξεις περίπου 5,7 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα, με μέση τιμή 70 ευρώ, το ποσό θα μπορούσε θεωρητικά να φτάσει περίπου τα 6,65 εκατ. ευρώ.

Οι αριθμοί αυτοί, ωστόσο, δεν αποτελούν καταγεγραμμένα έσοδα της συναυλίας, αλλά υποθετικά σενάρια. Δεν έχει δημοσιοποιηθεί πόσα εισιτήρια πωλήθηκαν σε κάθε κατηγορία τιμής, πόσοι θεατές παρευρέθηκαν με πρόσκληση ή εάν ο αριθμός των παρευρισκομένων ταυτίζεται με εκείνον των πληρωμένων εισιτηρίων.

Επομένως, οποιαδήποτε εκτίμηση για τα έσοδα από τα εισιτήρια μπορεί να δώσει μόνο μια εικόνα της τάξης μεγέθους και όχι το πραγματικό ταμείο της βραδιάς.

Μια παραγωγή μεγάλης κλίμακας

Εξίσου σημαντική παράμετρος είναι το κόστος μιας συναυλίας τέτοιου μεγέθους. Η παραγωγή είχε σχεδιαστεί ειδικά για το ΟΑΚΑ, με τον Κιμ Γκάβιν να αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία και τη δημιουργική διεύθυνση. Ο ίδιος έχει στο ενεργητικό του μεγάλες διεθνείς παραγωγές, μεταξύ των οποίων το «Concert for Diana» στο Γουέμπλεϊ, καθώς και σόου της Αντέλ και του Ρόμπι Γουίλιαμς.

Η σκηνή 360 μοιρών, οι μεγάλες οθόνες, ο φωτισμός, τα συστήματα βίντεο και η τεχνική υποστήριξη απαιτούσαν εκτεταμένη προετοιμασία και μεγάλο αριθμό εργαζομένων.

Στο πρόγραμμα συμμετείχε, επίσης, ο Argy πριν από την εμφάνιση της Άννας Βίσση, ενώ η Orianthi ανέβηκε στη σκηνή για το «Whole Lotta Love» των Led Zeppelin και συνόδευσε την τραγουδίστρια στο «Στην πυρά».

Εικόνες έξω από το ΟΑΚΑ όπου πραγματοποιήθηκε η μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση / Φωτογραφία: ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Στο συνολικό κόστος μιας τέτοιας διοργάνωσης θα πρέπει να συνυπολογιστούν, ακόμη, οι πρόβες, οι μεταφορές, η εγκατάσταση και απομάκρυνση του εξοπλισμού, οι αμοιβές των συντελεστών και των τεχνικών, καθώς και σειρά άλλων λειτουργικών δαπανών.

Το μέγεθος της παραγωγής περιέγραψε και η ίδια η Άννα Βίσση από τη σκηνή: «Δούλεψαν πάνω από 400 άνθρωποι για αυτό το σόου. Μπορεί να φαινόταν ότι έκανα διακοπές, αλλά κάθε μέρα σκεφτόμουν πώς θα στήσουμε αυτό το πράγμα».

Γιατί δεν μπορεί να υπολογιστεί το κέρδος της Άννας Βίσση

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, μπορεί κανείς να κάνει μόνο υποθετικούς υπολογισμούς για τις ακαθάριστες εισπράξεις από τα εισιτήρια. Με 95.000 θεατές και υποθετική μέση τιμή εισιτηρίου από 60 έως 70 ευρώ, τα ποσά θα κινούνταν θεωρητικά μεταξύ 5,7 και 6,65 εκατ. ευρώ.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα ποσά αποτελούν τα πραγματικά έσοδα της συναυλίας και, πολύ περισσότερο, δεν αποτελούν το κέρδος της Άννας Βίσση. Δεν είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός των πληρωμένων εισιτηρίων ανά κατηγορία, ο αριθμός των προσκλήσεων, το συνολικό κόστος της παραγωγής, ούτε οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας της τραγουδίστριας με τους διοργανωτές.

Για τον λόγο αυτόν, οποιοδήποτε συγκεκριμένο ποσό για το πόσα «έβγαλε» η Άννα Βίσση από τη βραδιά θα ήταν εκτίμηση και όχι επιβεβαιωμένο οικονομικό στοιχείο.

Τα βραχιολάκια που δόθηκαν στους θεατές / Φωτογραφία: ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI

Μια πραγματικά εντυπωσιακή βραδιά

Πέρα, όμως, από τους αριθμούς και τις εκτιμήσεις, αυτό που κυριάρχησε το βράδυ του Σαββάτου ήταν η ίδια η συναυλία. Το ΟΑΚΑ μετατράπηκε σε μια τεράστια υπαίθρια σκηνή, με τις κερκίδες και την αρένα γεμάτες από την αρχή μέχρι το τέλος. Η Άννα Βίσση παρουσίασε ένα υπερθέαμα υψηλών προδιαγραφών, με εντυπωσιακή σκηνή 360 μοιρών, δυνατούς φωτισμούς, μεγάλες οθόνες και προσεγμένες εμφανίσεις.

Η παρουσία της Orianthi, η συμμετοχή του Argy και οι στιγμές που η τραγουδίστρια «συναντήθηκε» με τον νεότερο εαυτό της μέσω τεχνητής νοημοσύνης έδωσαν ιδιαίτερο χρώμα στη βραδιά, ενώ η συγκινητική αφιέρωση στον Γιώργο Μαζωνάκη άγγιξε το κοινό. Το πρόγραμμα κράτησε σχεδόν τέσσερις ώρες και οι δεκάδες χιλιάδες θεατές αποχώρησαν με την αίσθηση ότι είχαν ζήσει κάτι ξεχωριστό.

Στο τέλος της ημέρας, αυτό που έμεινε δεν ήταν μόνο η συζήτηση για τα εισιτήρια και τα πιθανά έσοδα, αλλά η εικόνα ενός κατάμεστου ΟΑΚΑ που τραγουδούσε μαζί με την Άννα Βίσση. Μια από τις πιο εντυπωσιακές και πολυσυζητημένες συναυλίες της χρονιάς.

iefimerida.gr