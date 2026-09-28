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Μετά τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ, η Άννα Βίσση μοιράστηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας τις πρώτες της σκέψεις για την εμφάνισή της.



Με ένα εντυπωσιακό βίντεο που συγκεντρώνει στιγμές από όσα εκτυλίχθηκαν μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες θεατές και ανοίγει με την ίδια να λέει «απόψε ήρθε η Άννα στη συναυλία σας», η τραγουδίστρια θέλησε να αποτυπώσει με λίγα λόγια όσα μαγικά έζησε.

Οι εισπράξεις

Από έξι έως επτά εκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται οι εισπράξεις από το υπερθέαμα που πρόσφερε η Άννα Βίσση το βράδυ του Σαββάτου στο ΟΑΚΑ, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις. Τα ποσά αυτά δεν θα πρέπει να θεωρούνται τελικά αλλά είναι οι πρώτοι υπολογισμοί σύμφωνα με έμπειρα στελέχη της συναυλιακής αγοράς.

Πάνω από 90.000 θεατές-αν και ειδήμονες του χώρου εκτιμούν ότι ο αριθμός δεν ξεπέρασε τις 80.000 άτομα-απόλαυσαν μια υπερπαραγωγή η οποία δεν είχε προηγούμενο από Έλληνα καλλιτέχνη.

Ένα προσωπικό 400 και πλέον ατόμων δούλεψε εντατικά για να στήσει το ομολογουμένως πολύ εντυπωσιακό stage, τους πύργους των ηχείων και τις εντυπωσιακές γιγαντοοθόνες. Τα 100.000 led βραχιολάκια που είχαν αγοραστεί και μοιράστηκαν στο κοινό ήταν άλλο ένα highlight της βραδιάς που δεν θα ξεχάσει η «απόλυτη» και οι φανατικοί της.



Υπερθέαμα

Οι φίλοι της Βίσση ήταν αυτοί που φρόντισαν όταν κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια να «εξαφανίσουν» 65.000 μέσα σε λίγες ώρες από την στιγμή που βγήκαν. Ειδικά αυτά που κοστολογούνταν 21,20 ευρώ, 31,80 ευρώ, 53 ευρώ και 63,60 ευρώ πουλήθηκαν αμέσως όπως και τα περισσότερα των 106 ευρώ.

Λίγα 24ωρα πριν από την συναυλία η πλατφόρμα άνοιξε και πάλι για ελάχιστα φθηνά και τα ακριβά των 265 και 318 ευρώ αντίστοιχα. Τα πλέον κοστοβόρα ήταν αυτά του Diamond Ultimate Experience που κόστιζαν 477 ευρώ και ήταν τα τελευταία που έφυγαν.

Αντίθετα κανείς σχεδόν δεν έφυγε από το 4ωρο υπερθέαμα που χάρισε η Άννα Βίσση στους θαυμαστές της και σε αυτούς που παρακολουθούν την διαδρομή της χρόνια τώρα. Το intro της ήταν αναμφίβολα εντυπωσιακό σε ένα στάδιο που μπορεί εύκολα να σε «καταπιεί» αν δεν είσαι απόλυτα προετοιμασμένος για να εμφανιστείς εκεί. Και η Άννα Βίσση ήταν.

Το ΑΙ και η συγκίνηση για τον Μαζώ

Αεικίνητη και με την φωνή της σε πολύ καλή φόρμα «σάρωσε» το stage των 360 μοιρών ερμηνεύοντας όλες τις μεγάλες επιτυχίες της μέσα σε αποθέωση. Ο ήχος ήταν εξαιρετικός-δείγμα και αυτό της υπερπαραγωγής που στήθηκε στο ΟΑΚΑ-όπως και τα digital creations.

Ιδιαίτερη στιγμή η κουβέντα που έπιασε με τον νεότερο εαυτό της με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, που συγκίνησε το κοινό της.

Εκεί όμως που η συγκίνηση περίσσεψε όταν αναφέρθηκε στην απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη και τραγούδησε με συνοδεία μόνο ένα πιάνο το «Σάββατο» μαζί με τον κόσμο που είχε γεμίσει το Ολυμπιακό Στάδιο, για την πιο μεγάλη βραδιά της Άννας. Αυτή στην οποία όσοι πήγαν δικαίωσαν και το γνωστό motto «Οτι έχω ζήσει το’ χει πει η Βίσση».

protothema.gr