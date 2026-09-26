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Η μεγάλη βραδιά για την Άννα Βίσση έφτασε, με τη δημοφιλή ερμηνεύτρια να ανεβαίνει απόψε στη σκηνή του ΟΑΚΑ για το «Anna Vissi powered by ΔΕΗ Live at OAKA». Ανάμεσα στις δεκάδες χιλιάδες θεατές που θα βρεθούν στο Ολυμπιακό Στάδιο δεν είναι λίγοι και οι Κύπριοι που ταξίδεψαν στην Αθήνα ειδικά για τη συναυλία.

Για όσους έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο, η σωστή οργάνωση πριν από την αναχώρηση είναι σημαντική, αφού η προσέλευση στο Ολυμπιακό Στάδιο απαιτεί έγκαιρη άφιξη και προσοχή στις οδηγίες που έχει δώσει η διοργανώτρια εταιρεία.

Η προσέλευση του κοινού έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει από τις 17:00, ενώ το pre-show αρχίζει στις 20:00. Η Άννα Βίσση αναμένεται να ανέβει στη σκηνή στις 21:00.

Τονίζεται ότι στο ΟΑΚΑ δεν θα λειτουργήσουν ταμεία για αγορά εισιτηρίων. Θα υπάρχουν, ωστόσο, σημεία εξυπηρέτησης για το κοινό.

Οι θεατές θα πρέπει να έχουν μαζί τους το εισιτήριο που έχουν προμηθευτεί και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με το QR code. Μην ανεβάσετε φωτογραφία του εισιτηρίου στα social media με εμφανές το QR code, καθώς υπάρχει κίνδυνος να αντιγραφεί και να χρησιμοποιηθεί από άλλο άτομο.

Τι ισχύει για τα παιδιά

Η είσοδος παιδιών κάτω των 14 ετών επιτρέπεται μόνο με συνοδεία ενήλικα. Για παιδιά έως 6 ετών προβλέπεται δωρεάν είσοδος.

Σε χώρους με αριθμημένες θέσεις, το παιδί δεν δικαιούται θέση καθήμενου. Σε διαφορετική περίπτωση, απαιτείται η έκδοση εισιτηρίου και για το παιδί.

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της συναυλίας ενδέχεται να υπάρξει ακατάλληλη φρασεολογία και να υπάρχει υψηλή ένταση ήχου.

Τι δεν επιτρέπεται να έχετε μαζί σας

Οι έλεγχοι στις εισόδους αναμένεται να είναι αυξημένοι. Για τον λόγο αυτό είναι προτιμότερο να προσέλθετε στο στάδιο με όσο το δυνατόν λιγότερα αντικείμενα.

Μεταξύ άλλων, δεν επιτρέπονται:

Τσάντες και σακίδια μεγαλύτερα από μέγεθος Α4

Επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές και εξοπλισμός βιντεοσκόπησης

Αιχμηρά ή επικίνδυνα αντικείμενα

Εύφλεκτα υλικά και πυροτεχνήματα

Drones

Μεγάλες ομπρέλες

Καρέκλες και φορητά καθίσματα

Γυάλινα και μεταλλικά αντικείμενα που απαγορεύονται από τους όρους εισόδου

Αντικείμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως επικίνδυνα ή να εκτοξευθούν

Laser

Αλκοόλ και παράνομες ουσίες

Τι καιρό θα κάνει

Σύμφωνα με την τελευταία επικαιροποιημένη πρόβλεψη της ΕΜΥ, η πιθανότητα βροχής στην Αττική την ώρα της συναυλία είναι μικρή.

Ωστόσο, όσοι ανησυχούν για τον καιρό καλό είναι να έχουν μαζί τους ένα αδιάβροχο, καθώς οι μεγάλες ομπρέλες δεν επιτρέπονται.

Πώς θα φτάσετε στο ΟΑΚΑ

Με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να κατευθύνονται προς το Ολυμπιακό Στάδιο, η μετακίνηση με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αποτελεί την πρακτικότερη επιλογή.

Ο σταθμός «Ειρήνη» του ΗΣΑΠ βρίσκεται δίπλα στο ΟΑΚΑ και αποτελεί βασικό σημείο πρόσβασης για τους θεατές.

Εναλλακτικά, ανάλογα με το σημείο από το οποίο ξεκινάτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τον σταθμό «Νερατζιώτισσα».

Όσοι επιλέξουν να μετακινηθούν με αυτοκίνητο θα πρέπει να υπολογίσουν αυξημένη κίνηση στην ευρύτερη περιοχή και πιθανές καθυστερήσεις τόσο κατά την προσέλευση όσο και κατά την αποχώρηση.

Δικαίωμα στάθμευσης εντός του χώρου του σταδίου έχουν άτομα ΑμεΑ που κάνουν χρήση αμαξιδίου. Για την είσοδο στον χώρο στάθμευσης θα αποσταλεί σχετικό voucher, στο email που έχει δηλωθεί κατά την αγορά των εισιτηρίων.

Τι ισχύει για την επιστροφή

Για την εξυπηρέτηση των θεατών έχουν προβλεφθεί παρατάσεις στη λειτουργία της Γραμμής 1 του ΗΣΑΠ.

Η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε παράταση της λειτουργίας της Γραμμής 1 έως τις 02:10. Τα τελευταία δρομολόγια έχουν ως εξής:

Από Πειραιά προς Κηφισιά: 01:15

Από Πειραιά προς Αττική: 01:30

Από Ειρήνη προς Κηφισιά: 01:56

Από Κηφισιά προς Πειραιά: 02:00

Από Ειρήνη προς Πειραιά: 02:09

Τα τελευταία δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί ώστε να εξυπηρετηθεί το κοινό που θα αποχωρήσει μετά το τέλος της συναυλίας, ενώ η 24ωρη λειτουργία στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό και στο Τραμ το Σάββατο διευκολύνει τις μετεπιβιβάσεις.

Επειδή η αποχώρηση περισσότερων από 95.000 ανθρώπων δεν μπορεί να γίνει ταυτόχρονα, οι θεατές θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για αναμονή στους σταθμούς και αυξημένη κίνηση στους δρόμους.

Τι θα περιλαμβάνει το μεγάλο show

Η συναυλία έχει σχεδιαστεί ως ένα μεγάλο οπτικοακουστικό show, με τη σκηνή να βρίσκεται στο κέντρο του σταδίου και να δημιουργεί μια εμπειρία 360 μοιρών για το κοινό.

Η παραγωγή περιλαμβάνει εντυπωσιακά visuals, ειδικά εφέ και μια συνολική σκηνοθετική προσέγγιση που επιχειρεί να συνδέσει διαφορετικές περιόδους της πολυετούς πορείας της Άννας Βίσση.

Στη βραδιά συμμετέχουν επίσης ο DJ και παραγωγός Argy και η διεθνώς γνωστή κιθαρίστρια Orianthi.

Το πρόγραμμα θα κινηθεί σε όλο το εύρος της δισκογραφίας της Άννας Βίσση, από τις μεγάλες παλαιότερες επιτυχίες της μέχρι τα νεότερα τραγούδια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι θεατές αναμένεται να συμμετάσχουν και οπτικά στο show, καθώς θα τους διανεμηθούν ειδικά φωτεινά βραχιολάκια.

iefimerida.gr