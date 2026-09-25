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Με ένα από τα μεγαλύτερα live της καριέρας της ετοιμάζεται να ανέβει στη σκηνή του ΟΑΚΑ η Άννα Βίσση, καθώς η αυριανή συναυλία είναι ήδη sold out και περισσότεροι από 95.000 θεατές αναμένεται να κατακλύσουν το Ολυμπιακό Στάδιο.

Μια μέρα πριν από την πολυαναμενόμενη συναυλία της στο ΟΑΚΑ, το sold out είναι γεγονός αφού υπολογίζεται ότι πάνω από 95.000 άνθρωποι θα κατακλύσουν το Ολυμπιακό Στάδιο αύριο, Σάββατο, για να την απολαύσουν.

H «απόλυτη» έχει φροντίσει, μάλιστα, να «ζεστάνει» τους φίλους της με βίντεο στο TikTok από τις πρόβες και τις προετοιμασίες στο ΟΑΚΑ.

Από το μεσημεράκι και μετά οι πιο φανατικοί θα πιάσουν στασίδι, ώστε όταν ανοίξουν οι πύλες στις 18.00 να τρέξουν για να πιάσουν όσο καλύτερη θέση μπορούν στην αρένα.

Εκεί όπου δεσπόζει πλέον η περίφημη σκηνή των 360ο και οι πύργοι με τα ηχεία η οποία σχεδιάστηκε από την Βρετανική Stufish Entertainment Architects, μια εταιρία που έχει σχεδιάσει stage για τους Ρόλινγκ Στόουνς, τον Ρόμπι Γουίλιαμς, την Αντέλ,την Μπιγιονσέ κ.α.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία παραγωγής τα ξημερώματα της Παρασκευής, «η συναυλία είναι sold out, η προπώληση έχει ολοκληρωθεί και την ημέρα της συναυλίας ΔΕΝ θα λειτουργήσουν ταμεία στο ΟΑΚΑ για την αγορά εισιτηρίων, παρά μόνο σημεία εξυπηρέτησης κοινού».

Σύμφωνα με πληροφορίες ο χλοοτάπητας θα καλυφθεί ώστε να προστατευθεί ή σε διαφορετική περίπτωση θα αλλαχτεί με το κόστος να επιβαρύνει την D&A Productions.

Το σόου των 5.000.000 ευρώ

Ήταν αναμενόμενες τελικά οι αλλαγές σε ότι έχει να κάνει με την σκηνοθεσία και το δημιουργικό κομμάτι αυτής της υπερπαραγωγής από την D&A Productions που κόστισε 5.000.000 ευρώ αν και κάποιοι το υπολογίζουν στα 7.000.000 ευρώ.

Την σκηνοθεσία της συναυλίας και το δημιουργικό μέρος της (creative direction) ανέλαβε ο Βρετανός σκηνοθέτης Κιμ Γκάβιν που στο παλμαρέ του έχει event όπως το «Concert for Diana» στο Γουέμπλεϊ το 2007 όπου εμφανίστηκαν 28 μεγάλα ονόματα, καθώς και live της Αντέλ και του Ρόμπι Γουίλιαμς.

Στο Καλλιμάρμαρο χρησιμοποιήθηκαν δεκάδες κάμερες, μια εκ των οποίων ήταν κυριολεκτικά στον αέρα, πάνω σε ειδικό σύρμα που διέτρεχε το στάδιο από την μια άκρη στην άλλη.

Το Σάββατο στο ΟΑΚΑ θα είναι σαφώς περισσότερες και το ίδιο θα συμβεί και με τις γιγαντοοθόνες-υπήρχαν 11 στο Παναθηναϊκό Στάδιο-ώστε να παρακολουθούν τα τεκταινόμενα στην σκηνή όλοι αυτοί που θα είναι στις κερκίδες και σε απομακρυσμένα σημεία έχοντας πληρώσει το φθηνό εισιτήριο των 53 ευρώ.

Τα φώτα και τα λέιζερ θα είναι από «άλλο πλανήτη» ενώ σύμφωνα με τα όσα γίνονται γνωστά σταδιακά, η διάρκεια της συναυλίας με την Άννα στη σκηνή αναμένεται να διαρκέσει τρεις ώρες.

Σε αυτό το χρονικό διάστημα θα ερμηνεύσει όλες τις διαχρονικές επιτυχίες της, ενώ μια έκπληξη πιθανότατα με την βοήθεια της ΑΙ θα είναι ένα flash back αναμνήσεων από τα πρώτα της βήματα μέχρι το σήμερα.

Πάνω απο 100.000 φωτεινά βραχιολάκια με το motto «Άννα-ΟΑΚΑ» θα μοιραστούν στο κοινό της, τα οποία αναμένεται να δώσουν άλλη μια ξεχωριστή νότα.

Τα new entries, η Οριάνθη και η βροχή

Την Τετάρτη το βράδυ και χθες το μεσημέρι η Άννα Βίσση έκανε πρόβα μαζί με την ορχήστρα της, και τον καινούργιο της κιθαρίστα Σάκη Ντοβόλη, τον οποίο παρουσίασε μέσα από ένα story που ανέβασε στο Instagram.

Με blues και ροκ επιρροές είναι το νέο αίμα στην μπάντα της απόλυτης και ο αντικαταστάτης του Κάρλος Πέρεζ, ο οποίος αποχώρησε μετά το τέλος της σεζόν στο Hotel Ermou.

Ο τελευταίος λίγο μετά τα μεσάνυχτα χθες ανέβασε ένα μάλλον αινιγματικό story στην σελίδα που διατηρεί στο Instagram γράφοντας: «Για πολλά πράγματα που έχω κάνει στη ζωή μου νιώθω πολύ περήφανος. Όμως περισσότερο περήφανος είμαι για κάποια που δεν έγινα».

Πάντως στο live της Άννας το μόνο που δεν έγινε ήταν να κλείσει ένα πολύ μεγάλο όνομα που φέρεται να κυνηγούσε η D&A Productions για το opening της συναυλίας-ακούστηκε αρχικά η Τζένιφερ Λόπεζ και κατόπιν ο Μπένσον Μουν-που δεν προέκυψαν τελικά.

Προέκυψε όμως η Οριάνθη Παναγάρις, μια εξαιρετική κιθαρίστρια με ελληνική καταγωγή, κόρη μεταναστών από την Αυστραλία, η οποία έγινε ευρέως γνωστή όταν την προσέλαβε ο Μάικλ Τζάκσον το 2009 για την περιοδεία που σχεδίαζε.

Ο θάνατός του ανέτρεψε τα πάντα και η Οριάνθη έχασε μια μοναδική ευκαιρία να σολάρει σε κομμάτια όπως το «Beat it» και το «Dirty Dianna» μπροστά σε χιλιάδες θεατές.

Δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το τι θα κάνει με την Άννα Βίσση στην σκηνή του ΟΑΚΑ σε μια σύμπραξη που σίγουρα θα συζητηθεί αφού η παραγωγή θέλει να υπάρχει και το στοιχείο της έκπληξης, ενώ το κοινό θα ζεστάνει ο Dj Argy, πολύ γνωστός και πετυχημένος παραγωγός στο χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής.

Αυτό που μένει να φανεί πλέον είναι κατά πόσο η βροχή που αναμένεται αύριο από το απόγευμα και μετά, θα δυσκολέψει την πιο μεγάλη βραδιά που ετοίμασε η Άννα Βίσση στην διαδρομή της.

Χθες το απόγευμα οι προβλέψεις των μετεωρολόγων έδιναν βροχή ενώ κάποιοι επισήμαναν ότι τα στοιχεία την τοποθετούν απο τις έξι το απόγευμα μέχρι τις έντεκα το βράδυ.

Σήμερα μετά το μεσημέρι η κατάσταση θα είναι ακόμη πιο ξεκάθαρη για τον καιρό, το μόνο στοιχείο που μπορεί να χαλάσει κάπως την πιο ξεχωριστή βραδιά της απόλυτης ελληνίδας σταρ.

protothema.gr