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Κύμα αντιδράσεων στην Ιταλία, ακόμη και από την Καθολική Εκκλησία, προκάλεσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Μελόνι και υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, δηλώνοντας ότι «οι γυναίκες που φορούν μακριές φούστες γίνονται καλύτερες μητέρες».

Η φράση αυτή του Ταγιάνι ειπώθηκε στο πλαίσιο απάντησης του σε συνέδριο για τις συμβουλές που θα έδινε στον γιο του για το ποια γυναίκα να παντρευτεί. Ο Ταγιάνι απάντησε τότε ότι παρότι μπορεί να είναι «ωραίο να παντρευτεί κανείς μια λαμπερή γυναίκα», μια τέτοια γυναίκα ενδέχεται να «έχει περάσει από μια σειρά σχέσεων, να έχει χωρίσει πολλούς συντρόφους, να τους έχει εγκαταλείψει και να έχει την τάση να απατά».

Il caso Tajani finisce sulla CNN. Abbiamo un ministro degli esteri che ci fa fare figuracce planetarie. Che aspetta Giorgia Meloni a mandarlo a casa?



FONTE CNN pic.twitter.com/DRHML9vx97 September 24, 2026

Πρόσθεσε ότι θα συμβούλευε τον γιο του να παντρευτεί μια «λιγότερο εντυπωσιακή» και πιο αξιόπιστη γυναίκα, «η οποία θα είναι καλή μητέρα και θα μείνει πιστή στην αγάπη που υπόσχεται με τον γάμο της… εκείνη που ίσως φορά φούστες λίγο πιο μακριές από τις άλλες».

Οι δηλώσεις του Ταγιάνι, ο οποίος ηγείται της Forza Italia – ενός από τα τρία κόμματα που συγκροτούν τον συντηρητικό κυβερνητικό συνασπισμό της Τζόρτζια Μελόνι – προκάλεσαν αντιδράσεις τόσο από χρήστες των social media που «πείραξαν» φωτογραφίες του για να φαίνεται να φοράει μίνι φούστα όσο και από γυναίκες πολιτικούς που ανέβασαν δικές τους φωτογραφίες με μίνι.

Χαρακτηριστική η φωτογραφία της Κιάρα Απεντίνο που είναι βουλευτής του Κινήματος Πέντε Αστέρων, με την ίδια να κάθεται σε παγκάκι φορώντας μίνι φούστα και να αναρωτιέται ειρωνικά: «Ταγιάνι, δεν είμαι αξιόπιστη γυναίκα; Δεν είμαι καλή μητέρα; Το 2026 δεν θα έπρεπε να ακούμε έναν υπουργό της κυβέρνησης να μας εξηγεί ότι είναι καλύτερο να παντρεύεται κανείς μια γυναίκα λιγότερο εντυπωσιακή και με πιο μακριά φούστα. Η αξιοπιστία μας δεν μετριέται σε εκατοστά υφάσματος».

Στο ίδιο πλαίσιο 11 γερουσιαστές της αντιπολίτευσης εμφανίστηκαν στο Κοινοβούλιο φορώντας μίνι φούστες. Η συμβολική διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε στο Παλάτσο Μαντάμα, έδρα της ιταλικής Γερουσίας, όπου εκπρόσωποι του Δημοκρατικού Κόμματος (PD), του Italia Viva και της Συμμαχίας Πρασίνων και Αριστεράς (AVS) επέλεξαν αυτή την ενδυμασία ως μορφή αντίδρασης στα σχόλια του ηγέτη της Forza Italia.

«Δεν μπορείς να λες ότι μια κοπέλα με λίγο πιο κοντή φούστα δεν είναι σοβαρός άνθρωπος. Τι είναι αυτό, ο 18ος αιώνας;» σχολίασε ο πρώην πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι, ο οποίος με αφορμή βίντεο του CNN για τον Ιταλό υπουργό Εξωτερικών, ζήτησε την αποπομπή του από την κυβέρνηση Μελόνι.

Le dichiarazioni di Tajani sulle ragazze di oggi ci restituiscono un’idea della donna ottocentesca.

Il ministro degli Esteri si occupi del burqa delle donne afghane non delle minigonne delle ragazze italiane.

E dire che Forza Italia un tempo era il partito di Silvio… pic.twitter.com/rzDWjzyUbt — Matteo Renzi (@matteorenzi) September 19, 2026

Αντέδραε και η Καθολική Εκκλησία

«Κάθε λέξη και κάθε βλέμμα που απευθύνεται σε μια γυναίκα πρέπει να είναι γεμάτο σεβασμό και θαυμασμό», δήλωσε ο μονσινιόρ Τζουζέπε Μπατούρι, επικεφαλής της ισχυρής Ιταλικής Επισκοπικής Διάσκεψης.

«Για εμάς τους χριστιανούς, το πρώτο μέρος όπου ο Λόγος έγινε σάρκα ήταν η μήτρα μιας γυναίκας – και για όσους έχουν πίστη, αυτό αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τις γυναίκες. Ο σεβασμός είναι ιδιαίτερα αναγκαίος όταν μιλάμε για γυναίκες, δεδομένου ότι συχνά μπορεί να γίνονται αντικείμενο επιφανειακών ή επιπόλαιων ματιών» πρόσθεσε ο Μπατούρι.

Συγγνώμη από τον Ταγιάνι

Μετά τις αντιδράσεις ο Αντόνιο Ταγιάνι υποχρεώθηκε να ζητήσει συγγνώμη με διευκρινιστική δήλωσή του από τη Νέα Υόρκη όπου βρίσκεται για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

«Ζητώ συγγνώμη αν κάποιοι ένιωσαν προσβεβλημένοι από όσα είπα, αλλά ποτέ δεν είχα πρόθεση να προσβάλω τις γυναίκες. Δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου, ούτε στην ιδιωτική ούτε στη δημόσια ζωή μου», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας.

protothema.gr