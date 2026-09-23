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Σε αλλαγή τόνου για τη στάση της Ιταλίας απέναντι στον πόλεμο στη Γάζα προχώρησε η Τζόρτζια Μελόνι, υποστηρίζοντας ότι η ισραηλινή στρατιωτική απάντηση μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου έχει ξεπεράσει τα όρια της αναλογικότητας, καταπατώντας την «κόκκινη γραμμή».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, αφού αναφέρθηκε στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και στην ανάγκη αντιμετώπισης της τρομοκρατίας, τόνισε ότι η στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ «ξεπέρασε αυτή τη γραμμή», παραβιάζοντας, όπως ανέφερε, τους κανόνες του ανθρωπιστικού δικαίου και προκαλώντας «σφαγή αμάχων».

Η Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε ότι η Ιταλία θα στηρίξει πιθανές ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά του Ισραήλ, σηματοδοτώντας μια διαφοροποίηση στη μέχρι σήμερα προσέγγιση της κυβέρνησής της, η οποία θεωρούνταν μία από τις πιο υποστηρικτικές προς το Τελ Αβίβ μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.

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🟥 𝐌𝐄𝐋𝐎𝐍𝐈 𝐀̀ 𝐋’𝐎𝐍𝐔 : «𝐈𝐒𝐑𝐀𝐄̈𝐋 𝐀 𝐅𝐑𝐀𝐍𝐂𝐇𝐈 𝐋𝐀 𝐋𝐈𝐆𝐍𝐄 𝐑𝐎𝐔𝐆𝐄». À la tribune de l’#UNGA81, Giorgia Meloni durcit nettement le langage italien sur Gaza. Après avoir rappelé le 7-octobre, elle affirme que la réponse militaire a dépassé le principe de… pic.twitter.com/WFynkANXjD September 23, 2026

Παράλληλα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να εμποδίσει τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.

Αλλαγή στάσης από μία παραδοσιακά φιλοϊσραηλινή φωνή

Η βαρύτητα της δήλωσης της Μελόνι, σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, συνδέεται και με το γεγονός ότι προέρχεται από μια ηγέτιδα που μέχρι σήμερα είχε διατηρήσει μια από τις πιο σταθερές φιλοϊσραηλινές γραμμές στην Ευρώπη.

Η Ιταλία είχε υποστηρίξει το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, ωστόσο η αυξανόμενη ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα έχει οδηγήσει αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις σε πιο επικριτική στάση απέναντι στις ισραηλινές επιχειρήσεις.

Τις τελευταίες εβδομάδες, αντίστοιχες παρεμβάσεις έχουν γίνει από ηγέτες όπως ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα Β΄, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο εμίρης του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας.



Το μήνυμα της Ρώμης για τη Γάζα

Η τοποθέτηση της Μελόνι αποτελεί μία από τις πιο ηχηρές παρεμβάσεις της ιταλικής κυβέρνησης για τον πόλεμο στη Γάζα και αντανακλά την αυξανόμενη πίεση προς τις ευρωπαϊκές χώρες να λάβουν πιο ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.

Η Ρώμη πλέον καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στη διατήρηση των σχέσεών της με το Ισραήλ και στη διεθνή πίεση για τερματισμό των εχθροπραξιών και ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους Παλαιστινίους.

protothema.gr