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Ως «θύμα τρομοκρατίας» παρουσίασε το Ιράν ο Πρόεδρος της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν, αναφερόμενος στη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Πεζεσκιάν αναφέρθηκε συγκεκριμένα στον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος «δολοφονήθηκε χωρίς καμία αιτιολογία και νομικό πλαίσιο», όπως είπε.

Πεζεσκιάν: Το Ιράν δεν ξεκίνησε πόλεμο

Το Ιράν «ποτέ δεν ήταν ο επιτιθέμενος» και «ποτέ δεν ξεκίνησε πόλεμο», δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος σχετικά με τον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

«Ποτέ δεν θα σκύψουμε το κεφάλι», δήλωσε ο Πεζεσκιάν, απευθυνόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ. «Αυτός πρέπει να γνωρίζει ότι η αντίσταση του ιρανικού λαού θα αυξηθεί μόνο απέναντι στις κυρώσεις, την πίεση και τον εκφοβισμό».

Το Ιράν δεν θα παραδοθεί στον πόλεμο με τις ΗΠΑ, είπε, προσθέτοντας ωστόσο ότι πιστεύει στη διπλωματία σε μια προσπάθεια να τερματιστεί η σύγκρουση. Η Ισλαμική Δημοκρατία χρειάζεται να είναι ισχυρή για να αντισταθεί στις ΗΠΑ και στους εχθρούς της, είπε, σημειώνοντας πως η στρατιωτική δύναμη του Ιράν είναι αμυντική. Επέμεινε ότι το Ιράν δεν επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Ο Ιρανός πρόεδρος επιπρόσθετα ανέφερε πως η Τεχεράνη δεν θα ανεχθεί τα Στενά του Ορμούζ να χρησιμοποιούνται για «επιθετικότητα» εναντίον της χώρας του και «για την επιβολή ανασφάλειας» στην περιοχή.

«Μας έκλεισαν την πρόσβασή μας στα χωρικά μας ύδατα», δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος, αναφερόμενος στις ΗΠΑ, ενώ χρησιμοποιούν «πυραύλους και θανατηφόρες τεχνολογίες για να επιφέρουν ανασφάλεια σε όλες τις περιοχές που συνορεύουν με αυτήν την θαλάσσια οδό», σημείωσε.

«Δεν είναι δυνατόν να επωφελούνται όλοι από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ σε εμάς να στερείται η πρόσβαση στη ναυσιπλοΐα μέσω αυτής της θαλάσσιας οδού. Η μόνιμη ανάπτυξη εχθρικών στόλων και η κλιμάκωση του πολέμου δεν θα οδηγήσουν στην ειρήνη», δήλωσε.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Ιρανού προέδρου η αμερικανική αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα.

Η ομιλία Πεζεσκιάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έγινε μια μέρα έπειτα από εκείνη του Αμερικανού πρόεδρου, ο οποίος δήλωσε ότι ο ίδιος «έχει να λάβει μια απόφαση, αν θα αφανίσει το Ιράν ή θα κάνει μια συμφωνία» με την Τεχεράνη.

iefimerida.gr