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Πρωτοβουλία για εκτόνωση της κρίσης μεταξύ του ΔΗΚΟ και του Υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού αναλαμβάνει ο Πανίκος Λεωνίδου. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΗΚΟ θα ζητήσει να δει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μετά την επιστροφή του τελευταίου από τη Νέα Υόρκη, θέτοντας ενώπιόν του την ανάγκη εκτόνωσης της κρίσης που έχει δημιουργηθεί στις σχέσεις του προέδρου του κόμματός του και του Υπουργού Οικονομικών, με αφορμή, για ακόμη μία φορά, το θέμα του GSI και της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Ο Πανίκος Λεωνίδου, μιλώντας στο Philenews, επανέλαβε την πρόθεσή του να αναλάβει, ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΗΚΟ, πρωτοβουλία για γεφύρωση της διαφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Πρόκειται για κάτι στο οποίο είχε αναφερθεί και σήμερα το πρωί, κατά την παρέμβασή του στο ραδιόφωνο του ΡΙΚ. Όπως είπε, το συγκεκριμένο ζήτημα πρέπει να λήξει για το καλό του τόπου και της πατρίδας και υπέδειξε ότι το ΔΗΚΟ είναι κόμμα που στηρίζει την Κυβέρνηση. Ταυτόχρονα, ωστόσο, σημείωσε ότι τα θέματα των προεδρικών εκλογών θα εξεταστούν από τα συλλογικά όργανα του κόμματος την κατάλληλη χρονική στιγμή. Όσοι βιάζονται, είπε, θα πρέπει να κάνουν υπομονή.

Μία αναφορά η οποία δεν αφορούσε μόνο τη δήλωση του Μάκη Κεραυνού για στήριξη του Νίκου Χριστοδουλίδη, εάν είναι υποψήφιος, αλλά και τις δηλώσεις των προηγούμενων ημερών του Υπουργού Υγείας Νεόφυτου Χαραλαμπίδη και, παλαιότερα, του Υπουργού Ενέργειας Μιχάλη Δαμιανού.

Ο Πανίκος Λεωνίδου δεν παρέλειψε, την ίδια ώρα, να εκφράσει και τη λύπη του για τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών. Ωστόσο, επιχειρεί να ρίξει τους τόνους της αντιπαράθεσης. Στο πλαίσιο αυτό αναλαμβάνει πρωτοβουλία προκειμένου να φέρει τους δύο, δηλαδή τον Νικόλα Παπαδόπουλο και τον Μάκη Κεραυνό, στο ίδιο τραπέζι μαζί με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ώστε να συζητήσουν το θέμα και οι όποιες διαφορές να επιλυθούν χωρίς δημόσιες αντιπαραθέσεις.

Σημειώνεται ότι σήμερα το πρωί, στις δηλώσεις του, ο ΓΓ του ΔΗΚΟ Γιώργος Σολωμού ήταν ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στον Μάκη Κεραυνό και δεν έκρυψε την απογοήτευση του κόμματός του για όσα δήλωσε χθες ο Υπουργός Οικονομικών. Κάλεσε, μάλιστα, τον Μάκη Κεραυνό να ανακαλέσει τις δηλώσεις του. Μιλώντας στο Philenews, υπογράμμισε ότι ο Μάκης Κεραυνός θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στις δημόσιες τοποθετήσεις του, ενώ, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο απομάκρυνσής του από το Υπουργείο Οικονομικών, σημείωσε ότι το ζήτημα θα πρέπει να συζητηθεί με τον Πρόερο της Δημοκρατίας.