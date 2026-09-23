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Η κόντρα Νικόλα Παπαδόπουλου – Μάκη Κεραυνού παίρνει διαστάσεις και ο αντίκτυπός της δεν περιορίζεται μόνο στις σχέσεις των δύο τους. Ούτε παραμένει απλώς στο πλαίσιο μιας πολιτικής διαφωνίας μεταξύ ΔΗΚΟ και υπουργού Οικονομικών για το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Αναδεικνύει και ένα εσωτερικό μέτωπο της Κυβέρνησης για ένα κεφαλαιώδες ζήτημα, όπως είναι αυτό του GSI, αλλά ταυτόχρονα διατηρεί την εικόνα ανισορροπίας στις σχέσεις μεταξύ Προεδρικού και Δημοκρατικού Κόμματος, παρόλο που φαίνεται ότι η αντιπαράθεση εστιάζεται στο πρόσωπο του Μάκη Κεραυνού.

Η όλη αντιπαράθεση πήρε ακόμα ευρύτερες διαστάσεις όταν στο κάδρο της πολιτικής αντιπαράθεσης υπουργού Οικονομικών – ΔΗΚΟ, παρενέβη με ανακοίνωσή του ο ΔΗΣΥ. Η Πινδάρου επέλεξε να δώσει στήριξη στο ΔΗΚΟ, να χαρακτηρίσει απαράδεκτες τις δηλώσεις Κεραυνού και να στρέψει τα πυρά της προς την κατεύθυνση της Κυβέρνησης.

Κίνηση με την οποία ουσιαστικά επιχείρησε να ρίξει λάδι στη φωτιά των δύο πλευρών και να ανατροφοδοτήσει τη σεναριολογία περί φλερτ συνεργασίας Νικόλα – Αννίτας στις προεδρικές εκλογές.

Επί προσωπικού

Ο Μάκης Κεραυνός πάτησε γκάζι χθες στη μεσημβρινή εκπομπή του ΑΝΤ1 και είπε πολλά, σε έντονο ύφος, προς τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Ενδεικτικό, κατά κάποιους, της ενόχλησής του για όσα είπε ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ στη συνέντευξή του την περασμένη Κυριακή στον «Πολίτη».

Αυτό που φαίνεται να ενοχλεί περισσότερο τον υπουργό Οικονομικών είναι η συντήρηση του θέματος και η συχνή επαναφορά του από τον Νικόλα Παπαδόπουλο, με έντονη κριτική προς το πρόσωπό του.

Ταυτόχρονα, όμως, δεν φαίνεται να περνούν απαρατήρητα σχόλια και δηλώσεις του δηκοϊκού προέδρου και άλλων στελεχών του κόμματος, τα οποία αμφισβητούν τη δηκοϊκή προέλευση του Μάκη Κεραυνού. Μέσα από τις χθεσινές δηλώσεις του στον ΑΝΤ1, ο υπουργός Οικονομικών άφησε να φανεί η ενόχλησή του γι’ αυτό.

«Νομίζω πρέπει εδώ να συζητάμε σοβαρά θέματα και όχι γελοιότητες της πολιτικής. Εγώ ανήκω στο κόμμα στο οποίο βρίσκεται ο Νικόλας Παπαδόπουλος, δεν ξέρω αυτός αν το αναγνωρίζει ότι ανήκω. Δεν με ενόχλησε η δήλωσή του αυτή γιατί πάντα ασχολούμαι με σοβαρά θέματα που απασχολούν τους πολίτες αυτής της χώρας και το μέλλον της χώρας μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, ο Μάκης Κεραυνός.

Ο υπουργός Οικονομικών ήταν κάθετος και στο θέμα των προεδρικών εκλογών, δηλώνοντας πως, εάν ο Νίκος Χριστοδουλίδης είναι υποψήφιος, θα τον στηρίξει. Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι οι αναφορές του Μάκη Κεραυνού είχαν ως κύριο αποδέκτη τον Νικόλα Παπαδόπουλο και όχι γενικότερα το ΔΗΚΟ.

«Δεν έχω τίποτα εναντίον του κ. Παπαδόπουλου. Ο κ. Παπαδόπουλος, με τις εμμονές του, δεν ξέρω τι έχει. Έχει εμμονές για κάποια θέματα, τα οποία εκείνος μπορεί να εξηγήσει», σημείωσε.

Πυρ και μανία με τον Μάκη

Από την άλλη, ο τόνος και ο τρόπος με τον οποίο ο Μάκης Κεραυνός απάντησε στον Νικόλα Παπαδόπουλο ενόχλησαν τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ, αλλά και άλλα στελέχη της ηγεσίας του κόμματος. Υπέδειξαν, μάλιστα, πως ο υπουργός Οικονομικών, ως διορισμένος αξιωματούχος της Κυβέρνησης, πρέπει να δέχεται την κριτική από έναν εκλεγμένο πρόεδρο κόμματος και βουλευτή.

Διευκρίνισαν πως ο Νικόλας Παπαδόπουλος δεν ζήτησε την παραίτηση του Μάκη Κεραυνού, αλλά εξέφρασε τη θέση πως, εάν διαφωνεί με την πολιτική της Κυβέρνησης, θα πρέπει να παραιτηθεί.

«Σε ό,τι αφορά τον GSI, η απλή ερώτηση που υποβλήθηκε στον κ. Κεραυνό είναι η ακόλουθη: αν θεωρεί αυτό το έργο επιζήμιο για τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας, τότε γιατί δεν παραιτείται;

Είτε το έργο θα είναι καταστροφικό για την Κύπρο και τότε, αν πραγματικά πιστεύει κάτι τέτοιο, οφείλει να παραιτηθεί, είτε το έργο είναι ωφέλιμο για τη χώρα μας και γι’ αυτόν το λόγο δεν χρειάζεται να παραιτηθεί.

Ουδέποτε ζητήθηκε η παραίτηση του κ. Κεραυνού, όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε.

Αυτό που σίγουρα δεν μπορεί να συνεχιστεί είναι δηλώσεις του είδους “μία στο καρφί και μία στο πέταλο”», επεσήμανε, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωσή του το ΔΗΚΟ.

Είναι, όμως, επίσης γεγονός ότι ακόμη και στους κόλπους του Δημοκρατικού Κόμματος υπάρχει, από μια μερίδα στελεχών, επικριτική διάθεση απέναντι στον Νικόλα Παπαδόπουλο για τον τρόπο χειρισμού του θέματος.

«Ξεκάθαρη η θέση της Κυβέρνησης»

Η νέα σύγκρουση των δύο πλευρών ήρθε σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και οι συνεργάτες του βρίσκονται στη Νέα Υόρκη για τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ότι η κρίση μεταξύ ΔΗΚΟ – Κεραυνού θα εκτονωθεί μέχρι την επιστροφή του στην Κύπρο.

Κυβερνητικοί κύκλοι υποδεικνύουν πως η θέση του Προέδρου Χριστοδουλίδη είναι ξεκάθαρη στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, όπως αυτή διατυπώθηκε και στην τελευταία συνέντευξη που έδωσε στον δημοσιογράφο Μανώλη Καλαντζή. Συγκεκριμένα, είχε αναφέρει ότι έχει συμφωνήσει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, πως τα χρήματα θα καταβληθούν μόλις εκδοθεί η Navtex για τη συνέχιση των ερευνών και των εργασιών πόντισης του καλωδίου.

Παράλληλα, στήριξε πλήρως τον υπουργό Οικονομικών, Μάκη Κεραυνό, σε σχέση με τις επιφυλάξεις που έχει εκφράσει για τη βιωσιμότητα του έργου, σημειώνοντας ότι αυτή είναι η δουλειά ενός υπεύθυνου υπουργού Οικονομικών.

Το σίγουρο είναι ότι από πλευράς ΔΗΚΟ θα υπάρξει συνέχεια στο θέμα.

Παράλληλα, στην Κυβέρνηση, δεν κρύβουν τη δυσφορία τους για τις τελευταίες δηλώσεις του Νικόλα Παπαδόπουλου, με τις οποίες ουσιαστικά επανέφερε το συγκεκριμένο θέμα στη δημόσια συζήτηση.

Με μηνύματα για την Οικονομία

Είναι επίσης ενδεικτικό ότι, στην ανακοίνωσή του, το Δημοκρατικό Κόμμα επεσήμανε τη στάση και τη συμβολή του στα ζητήματα της οικονομίας και στις συνεχείς αναβαθμίσεις της κυπριακής οικονομίας.

«Καταρχάς οφείλουμε να υπενθυμίσουμε στον κ. Κεραυνό ότι, για να πανηγυρίζει σήμερα για την αναβάθμιση της κυπριακής οικονομίας σε βαθμίδα “Α”, αυτό οφείλεται μεταξύ άλλων και στην υπευθυνότητα του Δημοκρατικού Κόμματος. Το Δημοκρατικό Κόμμα υποστήριξε με πολιτικό κόστος την οικονομική πολιτική που οδήγησε στην ανάκαμψη και στις αναβαθμίσεις της κυπριακής οικονομίας.

Μαθήματα πολιτικής υπευθυνότητας το Δημοκρατικό Κόμμα δεν δέχεται από κανέναν», σημειώνει.

Μια αναφορά που δεν απευθύνεται, ασφαλώς, μόνο προς τον Μάκη Κεραυνό, αλλά και προς τον Πρόεδρο, με την ηγεσία του κόμματος να θέλει προφανώς να στείλει κάποιο μήνυμα.

Στην μέση του καυγά και η Πινδάρου

Σε μια παρέμβαση, με πολιτικές προεκτάσεις που δίνει και… άπλετο πεδίο διαφόρων ερμηνειών, προχώρησε αργά χθες το απόγευμα ο ΔΗΣΥ. Η Πινδάρου πήρε θέση στη διαμάχη Μάκη Κεραυνού – Νικόλα Παπαδόπουλου, στηρίζοντας τη θέση του ΔΗΚΟ και χαρακτηρίζοντας ως απαράδεκτο το ύφος του υπουργού Οικονομικών και απαξιωτικές τις αναφορές του.

«Ο ΔΗΣΥ στηρίζει με σαφήνεια τη θέση του ΔΗΚΟ για τον GSI και την ανάγκη να δοθούν επιτέλους συγκεκριμένες και πειστικές απαντήσεις από την Κυβέρνηση. Το απαράδεκτο ύφος και οι απαξιωτικές αναφορές του υπουργού Οικονομικών υποβιβάζουν το επίπεδο του πολιτικού λόγου, αλλά κυρίως τη σημασία του ίδιου του έργου», ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο ΔΗΣΥ.

Προσθέτει ακόμα ότι δεν είναι δυνατόν ένα έργο που η ίδια η Κυβέρνηση το χαρακτηρίζει στρατηγικής και εθνικής σημασίας να συνοδεύεται την ίδια ώρα από αντιφατικές τοποθετήσεις, αμφιταλάντευση και έλλειψη καθαρής πολιτικής βούλησης.

«Η Κύπρος δεν μπορεί μέσα από λανθασμένους χειρισμούς να απομακρύνεται από την Ελλάδα. Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, η οποία μπορεί να βγάλει την πατρίδα μας από την ενεργειακή απομόνωση, πρέπει να λειτουργεί ως γέφυρα συνεργασίας και στρατηγικής σύγκλισης Κύπρου και Ελλάδας και όχι ως αιτία πολιτικής απόστασης.

Επιπρόσθετα, το έργο πρέπει να αποτελέσει τη βάση για την ηλεκτρική διασύνδεση με την ΕΕ, το Ισραήλ και άλλες γειτονικές χώρες. Η Κύπρος μπορεί να καταστεί περιφερειακός ενεργειακός κόμβος με ευρύτερη γεωστρατηγική αξία. Μια ενιαία ενεργειακή αγορά θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό προς όφελος των καταναλωτών. Όλα αυτά δεν μπορεί να αγνοούνται από την Κυβέρνηση, η οποία οφείλει να μιλήσει καθαρά, να σταματήσει τη διγλωσσία και να αναλάβει την ευθύνη των αποφάσεών της», καταλήγει ο ΔΗΣΥ.