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Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει καμία ένσταση να καταβάλει τα €25 εκατομμύρια ετησίως που αποτελούν τη συμφωνημένη συνεισφορά της στην υλοποίηση του Great Sea Interconnector (GSI), ξεκαθάρισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας (14/9) στον τηλεοπτικό σταθμού Plus και στον δημοσιογράφο Μανώλη Καλατζή, ο Πρόεδρος αποκάλυψε ότι έχει συμφωνήσει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη πως τα χρήματα θα καταβληθούν μόλις εκδοθεί η Navtex για τη συνέχιση των ερευνών και των εργασιών πόντισης του καλωδίου.

Παράλληλα, στήριξε πλήρως τον Υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό σε σχέση με τις επιφυλάξεις που έχει εκφράσει για τη βιωσιμότητα του έργου, σημειώνοντας ότι αυτή είναι η δουλειά ενός υπεύθυνου Υπουργού Οικονομικών.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν υπάρχει κανένα σημείο τριβής στις σχέσεις Κύπρου και Ελλάδας σε σχέση με το έργο, υποστηρίζοντας ότι κάποιοι επιχειρούν να δημιουργήσουν την εικόνα προβλήματος εκεί όπου δεν υπάρχει.