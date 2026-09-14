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Οι δημοσιογράφοι έχουμε την τάση -και την υποχρέωση- να αναδεικνύουμε προβλήματα, λάθη, ελλείψεις, παραλείψεις, σκάνδαλα. Δεν είναι όμως μόνο αυτά η δουλειά μας, ούτε η ζωή μας, ούτε ο χώρος που ζούμε, ούτε το κράτος μας.

Ζούμε σε μια χώρα που πέρασε και περνά από συμπληγάδες, με χίλια δυο προβλήματα, κάποια από τα οποία ή πολλά από τα οποία τα προκαλούμε εμείς. Κάποια τα προκαλούν τρίτοι. Αλλά ζούμε σε μια χώρα που αναπτύσσεται και προοδεύει. Που καταγράφει επιδόσεις που κάποιες φορές ξεπερνούν τις επιδόσεις μεγάλων και πιο ανεπτυγμένων κρατών.

Προβλήματα και αναπηρίες έχουμε, αλλά καταγράφουμε και πρόοδο. Πολλή πρόοδο.

Αφορμή για αυτές τις γραμμές, μια δήλωση του γιατρού -σε δημόσιο νοσοκομείο- Σωτήρη Κούμα, με αφορμή το θλιβερό γεγονός του θανάτου του τραγουδιστή Μαζωνάκη. Όταν ήρθα στην Κύπρο μετά τις σπουδές μου, είπε ο κ. Κούμας, πριν 25 χρόνια, οι ανάγκες για πλασμαφαίρεση -για πραγματικές και επείγουσες ιατρικές ανάγκες- αποστέλλονταν στο εξωτερικό με αεροδιακομιδή. Σήμερα, τις πραγματοποιούμε με ασφάλεια και με αυστηρά πρωτόκολλα στα νοσοκομεία μας.

Και σαν αυτό, είναι πολλά και σημαντικότερα ακόμα τα άλματα προόδου του χρυσοπράσινου φύλλου μας.

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