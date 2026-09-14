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Διενεργήθηκε σήμερα στη σορό του τετράχρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του το Σάββατο πέφτοντας από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας στον Άγιο Δομέτιο, η νενομισμένη νεκροτομή, ενώ παράλληλα οι έρευνες του ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζονται για να διευκρινιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στο κενό.

Η νεκροτομή διενεργήθηκε από τους ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξο Ορθοδόξου, η οποία κατέδειξε το αυτονόητο, ότι δηλαδή ο θάνατός του προήλθε από πτώση από μεγάλο ύψος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους ιατροδικαστές ο θάνατος του παιδιού οφείλεται σε βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση καθώς και πολλαπλές κακώσεις σώματος και ζωτικών οργάνων λόγω πτώσης. Κατά την νεκροτομή λήφθηκαν τεκμήρια τα οποία θα σταλούν για επιστημονικές εξετάσεις.

Δεν έφερε οτιδήποτε που να παραπέμπει σε κακοποίηση, ενώ λήφθηκαν δείγματα για αιματολογικές εξετάσεις.

Οι έρευνες γύρω από την τραγωδία συνεχίζονται με τους γονείς, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, να αναφέρουν ότι ενώ βρίσκονταν όλοι στο διαμέρισμα, το παιδί πήγε στην τουαλέτα. Στη συνέχεια φαίνεται σε κάποια στιγμή να ανέβηκε σε ανοιχτό παράθυρο του δωματίου (κλειστό μπαλκόνι) που το είχαν ανοικτό λόγω ζέστης και να έπεσε στο κενό χάνοντας την ισορροπία του, χωρίς αυτοί να το αντιληφθούν.

Υπενθυμίζεται ότι η τραγωδία γράφτηκε στις 6:15 το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, την ώρα που στο διαμέρισμα βρισκόταν όλη η οικογένεια, ο πατέρας, η μητέρα και το μικρότερο αδερφάκι του 4χρονου, ένα κοριτσάκι ενάμιση έτους.

Το τετράχρονο αγοράκι έπεσε στο κενό από το κλειστό μπαλκόνι του διαμερίσματος, με τον πατέρα να τρέχει πανικόβλητος και να βρίσκει το παιδί του μέσα σε λίμνη αίματος στο χώρο στάθμευσης της πολυκατοικίας. Το παιδάκι μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των ιατρών της Μονάδας Τραύματος, έχασε την μάχη για την ζωή, 35 λεπτά αργότερα, στις 18:50.

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη των δύο γονέων προς διερεύνηση ενδεχόμενης αμέλειας, ενώ το κοριτσάκι τους τέθηκε προσωρινά υπό τη φροντίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. Δικαστήριο στη Λευκωσία διέταξε χθες την προφυλάκισή τους για πέντε ημέρες ενώ οι εξετάσεις συνεχίζονται.