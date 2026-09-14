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Ικανοποιητικά σε βαθμό μη αναμενόμενο στις παραμονές της τουριστικής περιόδου κλείνει η θερινή σεζόν για την Πάφο σύμφωνα με τους ανθρώπους της τουριστικής της βιομηχανίας. Ο Αύγουστος έφυγε έχοντας πληρότητες για τις μονάδες της Πάφου που ξεπέρασαν αισθητά το 80%, ενώ υψηλά αποδεικνύονται και τα ποσοστά για τον μήνα που διανύουμε.

Ξενοδόχοι και εκπρόσωποι της εστίασης επισημαίνουν ότι η τουριστική ροή προς την Πάφο από την Βρετανία και την κεντρική Ευρώπη ξεκίνησε μεν με ανησυχητικές ενδείξεις συνεπεία των πολεμικών επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή, ωστόσο κλείνει με ρυθμούς πολύ ικανοποιητικούς, συντείνοντας στο να αποφευχθεί ένα ζοφερό οικονομικά έτος. Παρόλα αυτά, επισημαίνουν ωστόσο, οι συνέπειες των πολεμικών επιχειρήσεων της άνοιξης δεν στάθηκε δυνατό να αρθούν πλήρως για την Κύπρο, αν και αυτό που μένει στο τέλος είναι ότι τουλάχιστον σώθηκε η χρονιά την υστάτη.

Πλέον, η ροή επισκεπτών από το εξωτερικό συνεχίζεται με ικανοποιητικό ρυθμό, πράγμα που εκτιμάται ότι θα συνεχισθεί και τον Οκτώβριο. Οι εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας επισημαίνουν επίσης ότι το κύμα των επισκεπτών και από το εσωτερικό τις διακοπές του Αυγούστου συνιστούσε ένα τεράστιο μπόνους για τους συγκεκριμένους κλάδους.

Η προσοχή όλων στρέφεται πλέον στις κρατήσεις για το διάστημα μέχρι τις γιορτές των Χριστουγέννων προκειμένου να διαφανεί σε ποιό βαθμό η τουριστική βιομηχανία της Πάφου θα παραμείνει σε λειτουργία.