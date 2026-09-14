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Άμεσα οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιοχή από το Προδρόμι προς το Νέο Χωριό, στα όρια της κοινότητας Προδρομίου και δίπλα από κατοικημένη περιοχή.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 11 άτομα του Τμήματος Δασών με 3 πυροσβεστικά οχήματα και 2 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 1 πυροσβεστικό όχημα.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 13:25, αφού έκαψε έκταση 8,5 δεκαρίων, με χαμηλή άγρια βλάστηση.

Κατά την επιχείρηση προστατεύθηκαν κατοικίες που βρίσκονταν κοντά στο μέτωπο της πυρκαγιάς.

Αρχικά είχε τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο «Αστραπή» και είχε ζητηθεί η συνδρομή πτητικών μέσων. Ωστόσο, μετά την άμεση οριοθέτηση της φωτιάς, κρίθηκε ότι δεν θα χρειαστεί η συνδρομή τους.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.