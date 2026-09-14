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Ο Δήμος Πάφου ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο των εργασιών του Έργου «Βελτίωση τμήματος της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στις περιοχές των Δήμων Πάφου και Ιεροκηπίας (Κονιά)», περιλαμβανομένων εργασιών σε οδόστρωμα και πεζοδρόμια, είναι απαραίτητη η κατάληψη της μιας λωρίδας της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄(λωρίδα καθόδου από Κονιά προς Πάφο), από το ύψος της συμβολής της με την οδό Αχέπανς μέχρι το ύψος της συμβολής της με την οδό Θάσου (Κονιά), για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών.

Θα επιτρέπεται η απρόσκοπτη και συνεχής ροή των οχημάτων μόνο με κατεύθυνση από Κονιά προς Πάφο.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν στις 8:00 π.μ την Τρίτη 15/9/2026 και θα ολοκληρωθούν στις 18/9/2026.

Για αποφυγή οποιασδήποτε ταλαιπωρίας του κοινού, έχει εκπονηθεί Σχέδιο Κυκλοφοριακής Διαχείρισης για να ελαχιστοποιηθεί ο επηρεασμός του οδικού δικτύου. Ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών θα γίνονται και οι αντίστοιχες ρυθμίσεις της κυκλοφορίας.

Παρακαλούνται οι οδηγοί όπως χρησιμοποιούν τους παράπλευρους δρόμους για αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης και ταλαιπωρίας.

Ο Δήμος Πάφου διαβεβαιώνει το κοινό ότι καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την πρόκληση της λιγότερο δυνατής ταλαιπωρίας από την εκτέλεση του σημαντικού αυτού έργου και ζητεί την συνεργασία και την κατανόησή του.